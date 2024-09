Espadas urge a Moreno a concretar su propuesta en financiación si quiere un acuerdo: "Feijóo dice una cosa y usted otra"

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que detalle su propuesta en financiación autonómica después de las manifestaciones que ha hecho en esta jornada a la conclusión de la cumbre de presidentes autonómicos que ha convocado el Partido Popular en Madrid por cuanto el presidente andaluz se ha mostrado dispuesto a dialogar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "respeto institucional".

Espadas, a través de una publicación en su cuenta personal en la red social X, ha respondido al pronunciamiento de Moreno cuestionándole por el hecho de que "Feijóo dice una cosa y usted otra", de manera que se dirige al presidente andaluz porque "no me queda claro si quiere usted llegar a un acuerdo o no con el Gobierno de España para la financiación de Andalucía".

El también portavoz del PSOE en el Senado se declara "ávido por conocer" la propuesta de Andalucía ante la revisión del modelo de financiación, antes de recordar al presidente de la Junta que "su obligación es compartirla ante en el Parlamento de Andalucía" y seguidamente ha invocado "la reunión que le he pedido".

"Si es así, sobran las descalificaciones y falta su propuesta", ha argumentado Espadas sobre el modelo de financiación al que aspira el Gobierno andaluz y sus manifestaciones al respecto.

Moreno ha asegurado este viernes tras ese cónclave autonómico del Partido Popular que "Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a dialogar con el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, iniciativa que ha enmarcado dentro "del respeto institucional".

Ha matizado que el contenido de la agenda de ese encuentro bilateral, si se produjera, quedaría acotado a "hablar de lo que nos importa a los andaluces y los españoles: la igualdad y la solidaridad".

Ha trazado también otras líneas rojas en caso de poder sentarse con Sánchez, que serían "no entrar en ninguna subasta", en alusión a contrapartidas para contrarrestar la infrafinanciación per cápita de Andalucía, así como a prestarse a "blanquear las cesiones al independentismo para mantenerse en el poder".