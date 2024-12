Espadas ve "decepcionante" el discurso de Moreno cada vez "más alejado de la realidad" y "problemas de los andaluces"

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha tachado este miércoles de "decepcionante" el discurso con el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha abierto el Debate sobre el estado de la Comunidad que hasta este jueves se celebrará en el Pleno del Parlamento, y ha advertido de que cada vez ve al jefe del Ejecutivo andaluz "más alejado de la realidad, de los problemas de los andaluces, hasta el punto de que lo que él denomina sus sueños parecen ser más bien las razones por las que muchos andaluces no pueden dormir".

Así lo ha apuntado el líder socialista en una atención a medios en el Parlamento para ofrecer una primera valoración del discurso del presidente de la Junta, al que ha reprochado que pronuncie "un discurso grandilocuente, alejado de los problemas" de los andaluces y donde "él está encantado de conocerse".

Juan Espadas ha denunciado que con la política del Gobierno de Moreno "no sólo no se resuelve nada", sino que, además, con él a quien se favorece es "a unos pocos que cada vez son más ricos", de forma que "cada vez la brecha de desigualdad es más grande y, por tanto, hay más pobres".

En esa línea, el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha señalado que lo que ha escuchado de Moreno no han sido "más que justificaciones de que todo lo que no va bien en Andalucía no es culpa" suya ni del Ejecutivo del PP-A, "sino que es culpa de otros, generalmente del mismo, del Gobierno de España y de su presidente".

Espadas también ha criticado que Moreno "ha vuelto a justificar una vez más que la sanidad está mucho mejor en Andalucía" con el Gobierno del PP-A, "cuando las colas en los centros de salud, en la atención primaria o las listas de espera, todos los andaluces sabemos que no mejoran".

Además, ha considerado "muy preocupantes" las medidas anunciadas por el presidente "en la atención primaria", y ha augurado de que "van a agravar sin duda aún más la situación de colapso y los problemas en la misma".

"¿EN QUÉ MUNDO VIVE MORENO?"

Para Espadas, Juanma Moreno "no parece haberse enterado, ni en la sanidad, ni en la educación, ni desde luego en la dependencia, de que sus propuestas son justamente las que combaten los colectivos, las organizaciones y los profesionales" de dichos sectores, por lo que se ha preguntado "en qué mundo vive el señor Moreno Bonilla".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha advertido de "un clarísimo problema de soberbia" en Andalucía, "de distanciamiento de la realidad creyendo que no hubo nada antes" que Juanma Moreno, y la percepción del presidente de la Junta está "aún más alejada" de la realidad, y "prácticamente carente" de la "capacidad para hacer propuestas".

En esa línea, Espadas ha invitado a Moreno a que, en vez de "instar a los grupos políticos a que hagamos propuestas", él "nos escuchara algunas" de las "cientos" que el Grupo Socialista ha realizado ya en lo que va de legislatura, porque "ninguna de ellas" ha sido escuchada por el presidente, según ha criticado el dirigente socialista.

Juan Espadas ha insistido en subrayar que la sanidad o la educación son competencias autonómicas, y ha advertido de que la sanidad "está cada vez peor" en Andalucía, la educación pública "cada vez más frágil", mientras los rectores de las universidades públicas andaluzas están advirtiendo de que por parte de la Junta "no se garantiza la suficiencia en la financiación" de dichas instituciones.

Asimismo, Espadas ha denunciado que el sector de la dependencia y "las personas con discapacidad no tienen a un presidente cercano y que les asegure que su situación va a mejorar", y ha concluido tachando de "vergonzoso escuchar cómo un presidente no asume que tiene 48.000 millones de euros para resolver los problemas de Andalucía y sencillamente lo que prefiere es el auto halago y el 'encantado de conocerme', si tienen algo mejor vienen y me lo cuentan", ha finalizado criticando el secretario general del PSOE-A.