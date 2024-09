Esperanza Gómez ve "muy difícil de explicar" que Andalucía recurra Ley de Amnistía ante evaluación previa que hará el TC

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Por Andalucía Esperanza Gómez ha considerado este miércoles que "es muy difícil de explicar" por qué la Junta de Andalucía ha recurrido la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña por cuanto ha argumentado que "el Tribunal Constitucional lleva años exigiendo que las comunidades autónomas que recurren normas estatales tienen que demostrar que afecta a tu ámbito de competencias".

Cuestionada en rueda de prensa por las críticas expresadas por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien este lunes criticaba un trabajo previo del Tribunal Constitucional para evaluar si las comunidades autónomas eran competentes para recurrir la Ley de Amnistía, en su condición además de profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Esperanza Gómez ha apuntado que la Junta de Andalucía "va a tener muy complicado explicar que tiene competencia para ello" y que esa norma "afecta a las competencias de la comunidad".

"Yo eso todavía no lo he visto", ha afirmado la también presidenta de Más País Andalucía, convencida de que esa iniciativa jurídica del Gobierno andaluz, en la que ha coincidido con las comunidades gobernadas por el Partido Popular y alguna socialista como Castilla La Mancha, "se hace de cara a la galería porque quieren estar continuamente con el soniquete y utilizando las competencias que tiene como Gobierno andaluz para confrontar con el Gobierno español".

"Me parece que ese recurso es inadmisible", ha continuado argumentando la parlamentaria de Por Andalucía sobre esta iniciativa jurídica, quien ha precisado sobre sus dudas que "no digo que no le vayan a dar la razón", pero sí que ha invocado la exigencia del Tribunal Constitucional acerca de una concreta afectación a las competencias de un territorio.

Esperanza Gómez ha apuntado que "no puede recurrirla sin más" Andalucía y otras regiones la Ley de Amnistía, convencida de que "ese requisito no se da, es muy difícil de explicar y es donde está fallando".

Este lunes se anunció que el Tribunal Constitucional (TC) encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas a fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma, según adelantó el diario 'El País' y confirmaron fuentes del Constitucional a Europa Press.

Un grupo de letrados del Constitucional elaborará un estudio previo para analizar la legitimación que se plantea en todos los recursos de las comunidades, aprovechando el primero que se presentó para resolver un problema que afecta al resto de las 15 impugnaciones de la medida de gracia para los encausados por el proceso independentista catalán.

El recurso cabecera será el presentado por Aragón, que fue fue la primera comunidad en impugnar la Ley de Amnistía, y la persona encargada de dicho procedimiento es la magistrada Laura Díez, por lo que será la primera que lleve en su día al Pleno su propuesta de admisión o no de estos recursos.

Fuentes del TC aclararon que la elaboración del estudio no conlleva que los recursos de las comunidades estén suspendidos porque "ya se está trabajando sobre ellos", pero defendieron "resolver conjuntamente" un asunto que afecta a todas las impugnaciones ahorra tiempo de estudio.

También han expresado su voluntad de resolver los recursos autonómicos sin prisas, porque se trata de asuntos complejos que necesitan tiempo estudio.

El plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el TC cerró el pasado miércoles con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía. Entre ellos está el procedimiento abierto por Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page, así como el resto de las 15 regiones del PP.