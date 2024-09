Esperanza Gómez ve con "normalidad" su relevo como portavoz adjunta de Por Andalucía: "La anomalía era tener dos cargos"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Más País Andalucía y diputada autonómica por Sevilla, Esperanza Gómez, ha enmarcado en la "normalidad" su relevo como portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, que se ha materializado este mismo mes de septiembre, y ha manifestado en esa línea que "lo que era una anomalía" es que ella "tuviera dos cargos en un grupo" al que, además, representa en tres comisiones de la Cámara andaluza.

En rueda de prensa en el Parlamento junto a la portavoz del grupo, Inma Nieto, y a preguntas de los periodistas, Esperanza Gómez ha aludido así al otro cargo --al margen del de portavoz adjunta-- que ya venía ejerciendo en esta legislatura como representante de Por Andalucía en la Mesa de la Cámara.

En esa línea, Esperanza Gómez ha subrayado que "no hay ningún problema" con dejar de ser portavoz adjunta --responsabilidad en la que la va a sustituir la diputada de Podemos Alejandra Durán--, y ha valorado que continúa en la Mesa del Parlamento, donde ella misma cree que "debe estar", según ha agregado, dada su condición de profesora universitaria de Derecho Constitucional, siendo además su "especialidad" el derecho "parlamentario", según ha puesto de relieve.

"Esa visión práctica me apasiona, y se aprende también mucho" con ella, porque "no todo lo que pasa está en los libros, y yo lo disfruto mucho", ha abundado la diputada de Por Andalucía, que ha zanjado subrayando que entra dentro de la "normalidad" su relevo como portavoz adjunta del grupo de Podemos, IU y Más País Andalucía. "No es nada más", ha remachado para concluir.