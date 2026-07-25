Estabilizado el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba) y regresa a fase de preemergencia

Incendio forestal en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, que ha obligado a desalojos preventivos y se ha activado la situación operativa 1. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado este sábado 25 de la estabilización del incendio forestal sobre las 20,00 horas de la citada jornada de la emergencia en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, que obligó a desalojos preventivos. Al hilo, se ha regresado a la fase de preemergencia, situación operativa 0.

Según ha destacado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, en un audio remitido a los medios, la "evolución favorable" adelantada en la mañana de este sábado se ha culminado en la estabilización de los fuegos.

"Tras el paso de las horas más críticas de calor, podemos advertir que todo ha evolucionado y ha seguido evolucionando favorablemente sin registrar reproducciones importantes", ha concretado, al tiempo de precisar que las primeras estimaciones de los técnicos cifran en 198 las hectáreas forestales afectadas.

"Quiero agradecer a todos los operativos y a todas las Administraciones el grado de coordinación, cooperación, coordinación y lealtad con la que se ha trabajado una vez más en equipo sumando esfuerzos, uniendo todas las voluntades para acabar con este muy difícil incendio, peligroso que hizo pasar momentos muy difíciles", ha agregado.

De este modo, Sanz ha valorado la "profesionalidad" de los servicios de extinción de incendios, en concreto, del plan Infoca y también los Bomberos de Córdoba, del Ayuntamiento y de la Diputación, que "han tenido un resultado de gran eficacia y desde luego un incendio que pudo ser enormemente peligroso", pero que la "eficaz actuación" de los servicios de intervención "ha tenido un resultado positivo que nos permite dar por estabilizado", motivo por el que los vecinos podrán "recuperar la normalidad y volver a sus casas".