Esto dicen las encuestas de las próximas elecciones de Andalucía 2026

SEVILLA, 27 Oct. (EDIZIONES) -

Las elecciones autonómicas en Andalucía se celebrarán en 2026, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta. El promedio de todas las encuestas publicadas hasta la fecha sitúa al Partido Popular (PP) como ganador, seguido por el PSOE. Aquí puedes consultar las últimas encuestas sobre las elecciones andaluzas 2026, publicadas por medios de comunicación y organismos especializados.

Vox mostraría un notable crecimiento en intención de voto, consolidándose como tercera fuerza política. En cuarta posición quedaría Sumar/Por Andalucía, la coalición de izquierdas integrada en los comicios de 2022 por Podemos, Izquierda Unida, Más País y otras formaciones.

ENCUESTAS DEL CENTRA

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicó en octubre de 2022 el primer Barómetro de Opinión Pública correspondiente a la nueva legislatura, iniciada tras las elecciones al Parlamento andaluz del 19 de junio de ese mismo año. El estudio incluía la estimación de voto para cada partido en la comunidad, así como otras cuestiones de actualidad.

Desde las elecciones autonómicas hasta el último barómetro publicado en octubre de 2025, el PP ha mantenido la mayoría absoluta en todos los sondeos realizados, con la única excepción del más reciente, que abre la posibilidad de que pierda esa mayoría al asignar a los populares una horquilla entre 54 y 56 diputados, cuando la mayoría absoluta está situada en los 55 escaños de los 109 parlamentarios que integran la Cámara autonómica.

En los últimos comicios, el PP logró la mayoría absoluta con el 43,13% de los votos, obteniendo 58 escaños. Le siguió el PSOE, con un 24,09% y 30 diputados. En tercera posición quedó Vox, con el 13,46% de los votos y 14 escaños. Por Andalucía obtuvo el 7,68% y cinco escaños, mientras que Adelante Andalucía se situó en quinto lugar, con el 4,58% de los votos y dos parlamentarios.