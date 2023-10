La estudiante de la Universidad de Jaén (UJA) Lucía Troyano, mejor oradora de la Liga Española de Debate Universitario

JAÉN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de la Universidad de Jaén (UJA) Lucía Troyano se ha alzado con el premio a mejor oradora de la Liga Española de Debate Universitario, disputada en Córdoba.

La estudiante de 4º curso del Grado en Derecho de la Universidad de Jaén y actual presidenta del Aula de Debate de la UJA ha agradecido el apoyo recibido tanto de sus compañeros, como amigos y familia, así como del profesorado que la forma.

"Este galardón es fruto de mi esfuerzo, pero también de las muchas personas que están ahí. Y también hay que valorarlo como un premio para la propia Universidad de Jaén, que siempre nos ha apoyado desde el Vicerrectorado de Estudiantes, y al que agradecemos su presencia en Córdoba este pasado fin de semana", ha declarado Troyano.

La joven se inició en el debate en su etapa pre-universitaria, incorporándose posteriormente al Aula de Debate de la UJA, donde se ha formado. Este reconocimiento se suma a otros muchos logrados, tanto colectiva como individualmente, desde que forma parte del Aula de Debate de la Universidad de Jaén, entre los que destaca el recibido con anterioridad como Mejor Oradora Jurista Revelación de la Liga de Debate Jurídico.

"Estos reconocimientos son el fruto de cómo me he preparado. Una preparación que me ha venido perfectamente bien para el estudio y desarrollar ideas", ha dicho Troyano.