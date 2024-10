SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla, Carlos Ochoa, ha valorado el anuncio de la Junta de que dará a conocer a partir de este lunes el 'examen tipo' y todo lo referido a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2024/2025, al tiempo que ha advertido de que "si este día no está publicado, vamos a convocar una huelga estudiantil el viernes siguiente 18 de octubre".

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), María del Carmen Castillo, ha realizado el anuncio este viernes durante su visita, junto a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, al IES Santa Bárbara, en Málaga. Además, Castillo ha puntualizado que este mismo viernes se celebra una comisión interuniversitaria para tratar dicho asunto.

En este contexto, Ochoa ha replicado en una atención a medios que el Sindicato de Estudiantes "no ha conocido la noticia a través de un comunicado oficial, si no por los medios de comunicación". Además, ha incidido en que este anuncio se ha realizado "gracias a nuestra lucha porque no teníamos absolutamente ninguna noticia".

Al respecto, el secretario general del sindicato estudiantil ha subrayado que "no tenemos ninguna confianza" la Junta, ya que "son los mismos que están destruyendo la escuela pública y despreciando a los estudiantes de las familias trabajadoras". Por esta razón, ha reincidido en su advertencia de que "si el lunes no está publicado el modelo de examen, vamos a convocar otra huelga estudiantil". Además, Ochoa ha señalado que el Ministerio de Educación y FP ha solicitado una reunión al Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, de la cual "no tenemos más información".

Asimismo, ha criticado que la situación en los cursos de Bachillerato en los centros educativos andaluces es de "desconocimiento total e incertidumbre", ya que "se desconoce la evaluación y no sabemos cómo va a ser la nueva PEvAU". A todo ello, "se suma la detención de la escuela pública, los recortes y la nula atención a la diversidad", ha enumerado para exigir que "queremos que desistan los recortes en la escuela pública y que haya un futuro digno para la juventud".

En este sentido, Ochoa ha resaltado la importancia que tiene conocer el modelo de examen de esta prueba de acceso a las universidades, puesto que "no podemos preparar al alumnado para poder hacer el examen, debido a que necesitamos saber qué tipo de preguntas y criterios van a utilizar".

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que "la mayoría de los estudiantes de bachillerato están haciendo la selectividad por que no se puede acceder a la FP pública debido a la falta de plaza crónica". Por ello, "la mayoría de profesores están preparando al alumnado para la selectividad, porque efectivamente los contenidos de los cursos de Bachiller y de la PEvAU coinciden muchísimo", ha aclarado.

Por último, el secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla ha valorado que las concentraciones estudiantiles celebradas este viernes para exigir el contenido de los exámenes de la PEvAU "están teniendo un seguimiento del 90% y casi del 100%" en las siete capitales andaluzas. Estas concentraciones se enmarcan en la jornada de huelga convocada por el sindicato en toda España, y a la que están llamados alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional.