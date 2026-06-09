Un estudio internacional desvela la evolución en las prácticas de momificación infantil en el antiguo Egipto

Imágenes obtenidas de las pruebas realizadas a la momia infantil del Periodo Tardío. - UJA

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en la revista científica 'International journal of osteoarchaeology' aporta "importantes evidencias" sobre la evolución de las prácticas de momificación infantil en el Antiguo Egipto.

El trabajo se ha basado en el examen avanzado mediante tomografía computarizada (TC) de dos momias de niños excepcionalmente bien conservadas, procedentes del yacimiento de Qubbet el-Hawa, en Asuán, según ha informado este martes la Universidad de Jaén (UJA).

Con el título 'Two child mummies from Qubbet el-Hawa (Aswan, Egypt): A paleoradiological case-based study', ha sido realizado por un equipo internacional de investigación en el que participan Taha Ismail (Museo Nacional de la Civilización Egipcia y Universidad de El Cairo), Inmaculada Alemán (Universidad de Granada), Patrick Eppenberger y Frank Rühli (Universidad de Zúrich), Alejandro Jiménez Serrano (Universidad de Jaén) y Ángel Rubio Salvador (Iphes-Cerca y Universidad Rovira i Virgili).

Utilizando tomografía computarizada de alta resolución, los investigadores han hecho "un descubrimiento de gran relevancia": las dos momias infantiles, a pesar de proceder del mismo yacimiento arqueológico, presentan técnicas de embalsamamiento radicalmente diferentes que responden a sus respectivos periodos históricos y no a su corta edad.

Mientras que el niño del Reino Medio mostraba prácticas de embalsamamiento limitadas y en fase temprana, el niño del Periodo Tardío exhibía procedimientos altamente sofisticados. Entre ellos se incluye la evisceración cerebral transnasal (excerebración), el tratamiento con resina y técnicas avanzadas de preparación del cuerpo que, hasta ahora, se habían documentado principalmente en momias de adultos de la élite.

Este hallazgo proporciona una prueba radiológica poco común de que los niños en el antiguo Egipto podían recibir tratamientos de embalsamamiento comparables a los de los adultos y de que las prácticas funerarias para los no adultos evolucionaron significativamente a lo largo del tiempo.

De este modo, el estudio desafía la suposición tradicional de que la momificación infantil era simplificada o menos desarrollada en comparación con el embalsamamiento de adultos.

La investigación también ha identificado elementos funerarios inusuales, como cubiertas de redes de cuentas, joyas de fayenza y amuletos de conchas, asociados al estatus social de la élite y a la protección ritual. Estos descubrimientos aportan valiosas novedades sobre la infancia, la identidad social, la ideología mortuoria y el desarrollo tecnológico en la sociedad egipcia antigua.

Asimismo, demuestra la importancia de la tomografía computarizada como técnica de imagen no invasiva en bioarqueología, ya que permite a los investigadores estudiar los restos humanos antiguos con un nivel de detalle extraordinario salvaguardando por completo la integridad de las momias.