El estudio nacional de seroprevalencia concluye que el 3% de la población andaluza ha padecido el Covid-19

SEVILLA/MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 3% de la población andaluza ha superado la enfermedad y presenta anticuerpos IgG contra el Covid-19, sólo un 0,1% más que en la segunda oleada de los resultados del estudio de seroprevalencia liderado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), según los resultados de esta tercera y última tanda.

El objetivo del trabajo, que comenzó el pasado 27 de abril y que ha sido realizado en tres oleadas, ha sido estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus en España mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Para ello, se han estudiado, en tres oleadas, a 68.296 personas de todas las edades, comunidades y provincias, a las cuales se les ha invitado a participar por teléfono.

Además, 54.858 han participado en las tres oleadas y se han realizado 186.908 test rápidos (más 9.755 en el estudio específico insular) y se han recogido 165.176 muestras de sangre (más 9.130 adicionales en el estudio específico insular).

El índice de población con anticuerpos en Andalucía es inferior al registrado a nivel nacional, que se sitúa en el 5,2%. En concreto, la prevalencia de personas con anticuerpos se sitúa en esta comunidad autónoma en un porcentaje medio del 3%, en un intervalo de confianza al 95% que va del 2,6 al 3,6, frente al 2,9% registrado en la segunda oleada y al 2,6% de la primera.

Por provincias, de mayor a menor prevalencia, Jaén registra la mayor tasa con un 4,4% --la misma que en la segunda oleada--, superando a Málaga que, con un 3,6%, también repite la misma cifra que en la tanda anterior.

HUELVA REGISTRA EL MENOR ÍNDICE EN ESPAÑA A EXCEPCIÓN DE CEUTA

Por detrás se sitúan Granada con un 3,5% --dos décimas más que en la anterior oleada--; Almería con un 3,4% --nueve décimas más--; Córdoba y Sevilla, ambas con un 2,7% --dos décimas más en el caso cordobés--; Cádiz con un 2,6% --dos décimas más--, y Huelva con un 1,2% --la misma cifra que en la anterior oleada--, que registra el menor índice toda España si se exceptúa el caso de la ciudad autónoma de Ceuta.

El mapa de posibles casos con síntomas de Covid-19 en la semana del 15 al 22 de junio --la última con el estado de alarma en vigor y la segunda en la que ya se permitía la movilidad entre provincias en Andalucía-- se queda por debajo del 1% en todas las provincias de la comunidad salvo en Córdoba, donde llega al 1,7%; Sevilla y Granada, donde se quedan en el 1,4%.

En Jaén y Almería se sitúa en el 0,8%; en Málaga, en el 0,7%, y en Huelva y Cádiz, en el 0,2%. Los posibles casos con síntomas de Covid-19 se refiere a personas con tres o más síntomas o con pérdida súbita de olfato.

PREVALENCIA ENTRE SANITARIOS

A nivel nacional, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, ha indicado que, entre los profesionales sanitarios, la tasa de prevalencia de anticuerpos es del 10 por ciento, y del 7,7 por ciento entre los que trabajan en residencias de ancianos.

"Es un estudio único a nivel mundial y así ha sido reconocido desde el ámbito científico y desde organismos internacionales de salud pública", ha dicho la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, para informar que un artículo publicado este lunes en 'The Lancet' se han presentado los datos consolidados de la primera oleada y se realiza un análisis pormenorizando, poniendo de manifiesto la "calidad y rigor metodológico y la validez de los resultados".

Otro de los datos destacados por las expertas del informe es que de entre los resultados de la primera oleada a la tercera, el 14 por ciento se ha seronegativizado, es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. La "pérdida" de los anticuerpos fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma (11% entre las rondas 1 y 2, con información más precisa) y mucho menos frecuente en los participantes con una PCR positiva (0,5%) y en aquellos que describieron pérdida súbita del olfato o del gusto (2,6%).

Esto, según ha informado Yotti, demuestra que se sigue "sin conocer" la enfermedad. Precisamente por este motivo, tanto Yotti como Pollán han mandado un mensaje de "prudencia" a las personas que han padecido el Covid-19 porque no está confirmado que tengan una inmunidad completa al virus. "Lo que vemos en este dato es la incertidumbre que están evidenciado los datos", ha dicho la directora del Instituto de Salud Carlos III, a lo que Pollán ha añadido que un test que no detecte anticuerpos no significa que no estén presentes.

Por otra parte, se ha observado una tasa global de seroconversión (personas que no tenían anticuerpos en la primera oleada y que los han desarrollado a lo largo del estudio al tener contacto con el virus) del 0,9 por ciento entre la ronda 1 y la ronda 2, un porcentaje algo menor (0,7%) entre la ronda 2 y la ronda 3. Estas cifras reflejan la "baja aparición" de nuevas infecciones tras el confinamiento.

Al mismo tiempo, mientras el porcentaje de sintomáticos ha disminuido sustancialmente entre la primera y la segunda ronda, se ha observado un leve incremento en la última ronda, lo cual podría ser fruto de la mayor movilidad de la población tras el periodo de confinamiento, aunque los expertos han comentado que también es posible que un porcentaje de estos pacientes puedan ser casos de Covid-19 en fase precoz de la enfermedad.

VARIABILIDAD GEOGRÁFICA

Como ya se trasladó en la difusión de los datos preliminares de las primeras oleadas, existe bastante variabilidad geográfica en el porcentaje de seroprevalencia. Algunas provincias se sitúan en un 2-3 por ciento, mientras que otras superan al 10 por ciento, registrándose los porcentajes más altos en la zona centro de la península. El porcentaje también es mayor en los núcleos de población con más de 100.000 habitantes en comparación con municipios con menor población (6% y 4%, respectivamente).

En concreto, y al margen del dato de Andalucía, en Aragón el 4,8 por ciento de la población presenta anticuerpos de Covid-19; en Asturias el 1,9 por ciento; en Baleares el 1,4 por ciento; en Canarias el 2,3 por ciento; en Cantabria el 3,7 por ciento; en Castilla y León el 7,8 por ciento; en Castilla-La Mancha el 9,6 por ciento; y en Cataluña el 5,9 por ciento.

Además, la tasa de seroprevalencia en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 2,4 por ciento; en Extremadura en el 3,1 por ciento; en Galicia en el 1,9 por ciento; en Madrid en el 11,7 por ciento; en Murcia en el 1,6 por ciento; en Navarra en el 6,6 por ciento; en País Vasco en el 3,6 por ciento; en La Rioja en el 3,7 por ciento; en Ceuta en el 0,7 por ciento; y en Melilla en el 3,4 por ciento.

Del mismo modo, Pollán ha informado de que no se observan diferencias entre hombres y mujeres y, en cuanto a la edad, la prevalencia de anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2 es ligeramente menor en niños y adolescentes (alrededor del 3,5%), con escasas variaciones en adultos.

Con todos estos datos, la directora del Centro Nacional de Epidemiología ha señalado que España está "muy lejos de alcanzar" la conocida como inmunidad de rebaño y ha avisado de que es "muy poco ético" exponer a la población de forma indiscriminada al nuevo coronavirus.

"Estamos ante un estudio que ningún país ha hecho antes porque no existía la certeza de la población que estaba pasando por el virus", ha insistido el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, para zanjar comentando que los profesionales que han llevado a cabo el trabajo han trabajado 24 horas todos los días de semana, y agradeciendo la participación de la ciudadanía al estudio.