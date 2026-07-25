Evacuadas cien personas, 73 menores, a causa del incendio forestal de El Valle (Granada)

Incendio forestal declarado el sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle. - PLAN INFOCA

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas han sido evacuadas de un campamento cercano al incendio forestal declarado este sábado, 25 de mayo, en el pantano de Béznar, en El Valle (Granada).

Según ha emitido la Administración autonómica en una nota, la dirección de extición ha ordenado el desalojo preventivo de los embalses de Rules y Béznar para asegurar la zona de cara al trabajo de los medios aéreos de EMA Infoca que ya se encuentran trabajando en la zona.

Asimismo, se ha procedido a la evacuación de un centenar de personas de un campamento, siendo la mayoría menores --73--.

De este modo, los bomberos han rescatado a dos personas de un cortijo próximo, sin que haya constancia de daños personales.

En contexto, un amplio despliegue de EMA Infoca trabaja intensamente en la zona por tierra y aire. Lo conforman un total de 54 efectivos terrestres, tres autobombas, seis helicópteros --uno ligero, tres semipesados y dos pesados-- y siete aviones --cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación--.

La Junta ha remitido también un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos del área afectada para informar del incendio y dar instrucción a la ciudadanía de Pinos del Valle a confinarse en sus viviendas. Se ha dado instrucción de que cierren puertas y ventanas, que pongan toallas húmedas para evitar la entrada de humo y que en todo momento se sigan las indicaciones de los operativos en el lugar.