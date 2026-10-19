Evacuado al hospital un hombre de 32 años tras un tiroteo en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 32 años ha tenido que ser evacuado a un hospital de Granada capital tras verse implicado en un un tiroteo este pasado domingo en la localidad granadina de Pinos Puente. La Guardia Civil investiga lo sucedido.

Según señalan desde el servicio 112 de la Consejería de Emergencias, sobre las 22,45 horas la sala coordinadora recibió varias llamadas que alertaban de un tiroteo con una persona herida de bala en la travesía urbana de la GR-43 que atraviesa la localidad, en una zona en la que se ubica un local de juego.

El 112 movilizó a Guardia Civil y sanitarios hasta el lugar. Los sanitarios trasladaron al hombre herido al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de la capital granadina. No han trascendido datos sobre las lesiones que presenta.

Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado este incidente con arma de fuego con un varón de 32 años herido y evacuado al hospital. El cuerpo armado también señala que investiga lo sucedido y que, por el momento no hay detenidos en relación con este suceso.