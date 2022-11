Los ex trabajadores de Zumos Palma levantan tras 331 días el campamento en la factoría de Palma del Río (Córdoba)

Los ex trabajadores de Zumos Palma han levantado, después de 331 días, el campamento que mantenían en la planta de exprimido de cítricos de Zumosol en Palma del Río.

Los ex trabajadores de Zumos Palma han levantado este martes, en la planta de exprimido de cítricos de Zumosol en Palma del Río (Córdoba), el campamento que han mantenido durante 331 días en las instalaciones de dicha fábrica tras llegar a un acuerdo con la propietaria, el fondo de inversión turco Toksöz, "que ya ha abonado la indemnización por despido improcedente" a los ex empleados y que "se ha comprometido a pagar los salarios que adeuda a los 38 ex trabajadores antes del 28 de febrero".

Según ha informado CCOO en una nota, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han acompañado a la plantilla en este último día de protesta en el que han querido "dar las gracias a todas las personas, organizaciones, instituciones y entidades que durante el último año han apoyado a la plantilla en su lucha por sus derechos laborales".

Especial mención han hecho a la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba y a la Inspección de Trabajo, "que han hecho una labor extraordinaria, cada una en su campo, para defender los derechos de los trabajadores", según ha señalado Borrego, quien ha resaltado que "sin la información recabada por sus investigaciones habría sido mucho más difícil demostrar que no hubo cesión de trabajadores a Cegeplas", en la venta frustrada de la planta por Toksöz a dicha sociedad, y que, "por tanto, los empleados seguían siendo trabajadores de Zumos Palma, y que el último ERTE que presentó la empresa no tenía validez y, por tanto, debía abonar a los trabajadores las nóminas de los meses que duró".

Por su parte, Agustín Jiménez ha resaltado que "el acuerdo que hemos firmado, y con el se pone fin a este año de lucha incansable, no habría sido posible sin el respaldo de la ciudadanía y también de los medios de comunicación, que no han dejado de informar sobre la situación que han vivido estos trabajadores".

Sin embargo, "hoy tenemos una sensación agridulce, porque aunque nos alegramos de que los compañeros vayan a cobrar lo que les corresponde legítimamente, también hoy cerramos Zumosol", si bien confía en que "alguna empresa se interese por la fábrica y pueda recuperar la actividad, porque el cierre de Zumosol es mucho más que 38 familias afectadas, es el desmantelamiento de la industria en la comarca, es empobrecimiento y desempleo".

Por otro lado, Jiménez ha recordado que "aquí al lado tenemos a los compañeros de LCG Fruit, que están sufriendo las consecuencias del cierre de Zumosol, y de la misma forma que hemos estado al lado de la plantilla de Zumosol, estamos y vamos a seguir estando al lado de los trabajadores de LCG Fruit. Hemos demostrado que con unidad, con trabajo duro, los derechos se consiguen y lo vamos a volver a demostrar".

331 DÍAS

El desmantelamiento del campamento que los trabajadores de Zumos Palma han mantenido durante 331 días, desde el 20 de diciembre de 2021, "pone el punto y final a más de un año de incertidumbres que dio comienzo cuando Citrozuco anunciaba en agosto de 2020 que no tenía intención de renovar el contrato de arrendamiento de la planta de exprimido de Zumos Palma", ni de adquirir la citada fábrica.

En aquel momento, los 38 trabajadores que habían sido subrogados por la empresa brasileña volvieron a pasar a la empresa matríz, Zumos Palma, que comenzó a buscar inversores que estuvieran interesados en explotar la planta exprimidora. Fue entonces cuando "se planteó un primer ERTE, al término del cual, y dado que ninguna firma se había hecho cargo de la planta, la empresa del grupo Toksöz planteó un segundo ERTE. Sin embargo, en esta ocasión, la empresa no justificó suficientemente la motivación del expediente y la Junta lo rechazó. Finalmente, el Tribunal Supremo vino a dar la razón a la Junta, pero eso fue el pasado verano".

Antes, en noviembre de 2021, la empresa anunció que había vendido la planta a la Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos (Cegeplas), quien debía subrogar a la plantilla. Sin embargo, menos de un mes después de esta operación, Cegeplas daba de baja a los trabajadores alegando que el contrato de compra-venta no se había cumplido y que renunciaba al mismo. A la postre, la Inspección de Trabajo concluyó que había sido una cesión "fantasma", con lo que se reconocía que los trabajadores pertenecían a Zumos Palma.

La plantilla "quedó en un limbo laboral, ya que no habían sido despedidos, pero sí habían sido dados de baja en la Seguridad Social. La labor de la Inspección de Trabajo permitió regularizar la situación de los trabajadores, que iniciaron entonces casi un año de protestas para reclamar sus derechos laborales, con el apoyo de CCOO, sindicato único en el comité de empresa, que en todo momento buscó la negociación y el diálogo para tratar de solventar la situación a la que se ha puesto fin ahora".