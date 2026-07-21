La excavación arqueológica de la UPO en la Villa italiana de Bruto confirma nuevos hallazgos

Investigadores en la excavación arqueológica dirigida por la Universidad Pablo de Olavide en la Villa de Bruno, en Tívoli (Italia). - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera de las campañas arqueológicas dirigidas por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la Villa de Bruto, a tan solo 30 kilómetros de Roma, ha confirmado "el notable potencial científico de uno de los complejos residenciales romanos más monumentales y menos estudiados del territorio" en la antigua ciudad de Tívoli.

Según ha informado la universidad en una nota, la intervención ha permitido "contrastar sobre el terreno varias hipótesis planteadas mediante georradar y documentación digital, además de aportar nuevos datos sobre los jardines y una gran piscina circular". Esta metodología, de carácter no invasivo, "ha aportado nuevas evidencias sobre la organización arquitectónica y paisajística de la residencia", ha señalado.

La intervención forma parte del 'Brutus Villa Project', promovido por la UPO y la cátedra institucional EduEmer, en colaboración con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti. El proyecto está dirigido por el investigador del área de Arqueología de la UPO y el responsable de la línea de investigación sobre patrimonio inmersivo de la Cátedra institucional EduEmer, Juan José Algaba Torrealba.

Antes de comenzar los sondeos, el equipo ha documentado las estructuras visibles, ha detectado otras enterradas y ha generado un modelo tridimensional del sector sur de la villa. Para ello, se ha empleado una metodología que ha combinado georradar, escáner láser terrestre, fotogrametría aérea y terrestre, topografía, dibujo arqueológico y sistemas de información geográfica.

Dicho método ha sido presentado por Algaba Torrealba junto a Antonio Abate, Fernando Moreno y Jesús García en la revista 'Journal of Archaeological Science: Reports'. El estudio constituye la primera documentación digital integral de una de las villas de ocio aristocrático de Tívoli y propone un modelo de trabajo aplicable a otros grandes complejos arqueológicos, según ha destacado la UPO.

La excavación ha logrado contrastar la existencia de una gran estructura circular, de aproximadamente 20 metros de diámetro y que ha sido interpretrada como una piscina monumental. Esta infraestructura, identificada por georradar, conserva una profundidad cerca a los 1,95 metros y presenta un revestimiento hidráulico rematado por un enlucido de color azul.

Además, su ubicación frente a una gran fachada monumental ha llevado a los investigadores a interpretar que formaba parte de una escenografía "cuidadosamente diseñada, en la que el agua, la arquitectura y las perspectivas visuales reforzaban el carácter representativo de la residencia".

Asimismo, la campaña ha identificado un espacio ajardinado organizado mediante pórticos y también ha recuperado macetas conservadas in situ, usadas para delimitar y ornamentar estar áreas. Los hallazgos han permitido "conocer mejor la configuración paisajística de la villa y el papel de los jardines como espacios de ocio, representación social y exhibición del poder de las élites romanas".

UN COMPLEJO CONSTRUIDO EN VARIAS FASES

La investigación ha confirmado que la Villa de Bruto fue el resultado de distintas etapas constructivas. El núcleo original, de época republicana, se asentaba sobre una gran plataforma reforzada mediante muros de contención y contrafuertes. En una fase posterior, el complejo se amplió mediante terrazas, galerías abovedadas y subestructuras que transformaron profundamente la ladera.

El estudio científico también ha establecido el trazado del acueducto Anio Vetus, anterior a la villa, aunque la relación exacta entre esta infraestructura y las distintas fases constructivas deberá precisarse en futuras campañas. Hasta ahora, los investigadores han estudiado alrededor de 27.000 metros cuadrados de un conjunto que, en su fase monumental, superó posiblemente los 40.000 metros cuadrados.

MÁS DE 20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UPO EN TÍVOLI

Como ha expresado la UPO, el 'Brutus Villa Project' ha ampliado la trayectoria científica que la universidad desarrolla en la región desde 2003, especialmente a través de sus investigaciones en Villa Adriana.

En el proyecto participan especialistas del Instituto de Arqueología de Mérida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las universidades de Alicante, Salamanca, Cantabria, Murcia y Huelva, el Institut Català d'Arqueologia Clàssica y la Università degli Studi Roma Tre, además de estudiantes en formación.

Los resultados de esta primera campaña, según concluye la nota, muestran el valor de combinar excavación arqueológica, análisis arquitectónico y tecnologías no invasivas. Al mismo tiempo, abren una nueva etapa para conocer la evolución de la Villa de Bruto y su papel dentro del paisaje monumental de la antigua Tibur.