Experto destaca el protocolo como "ciencia de la comunicación" y advierte que la improvisación "no debe ser alternativa"

CARMONA (SEVILLA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex jefe de protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) y actual presidente de la Asociación Española de Protocolo, Ramón Peche Villaverde, ha asegurado que el protocolo es "una ciencia más de la comunicación" y que es "fundamental" no solo en cualquier relación humana, sino también en el ámbito más oficial. Lo ha definido como "la norma y la forma", esto es, "el conjunto de leyes, decretos y ordenanzas que hacen falta a la hora de organizar un acto y el cómo se comunica dicho acto", toda vez que ha advertido que la improvisación "no debe ser una alternativa" ante situaciones de crisis y "siempre se tiene que tener un plan b".

El presidente de la Asociación de Protocolo ha reseñado que el preprotocolo "es incluso más importante que el desarrollo del acto en sí, ya que te permite tener recursos pensados para hacerle frente a los problemas, como que falte alguien al acto o que, si ocurre algo inesperado, no trascienda en el tiempo".

"No estamos en una sociedad caótica ni anárquica" y, por ello, "hay que aplicar unas normas tanto de convivencia como de organización", ha señalado Peche en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su participación en el curso de verano 'Introducción al protocolo, organización de eventos y relaciones institucionales de la Administración Local', que ha comenzado este miércoles en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona, dirigido por el jefe de protocolo de la UPO y presidente de la asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario, Rafael Gómez Gordillo.

Ha explicado que, tanto en el protocolo oficial como en el privado, "las herramientas fundamentales son las normativas" pero también están todas las demás "técnicas modernas", como los actos híbridos, los cuales han permitido que se realicen actividades que pueden verse "desde cualquier parte del planeta". No obstante, ha recalcado que "eso no quita que queramos renunciar a los actos presenciales, al contrario", pero que, al final, son "otras herramientras con las que podemos trabajar a la hora de organizar un acto".

Reche se ha mostrado partidario de "actualizar algunas de las normas vigentes de protocolo", como el Real Decreto, aunque ha afirmado que "hay personas que prefieren no tocarlo". A este respecto, ha puesto el ejemplo del papel de los jueces de paz, quienes ha asegurado que "son figuras magníficas que en el ámbito social y ciudadano cumplen un papel muy importante" y que, sin embargo, "no están colocados en ningún decreto. Eso significa que hay que actualizar esas normativas".

A su juicio, la mejor característica que puede tener el protocolo local es lo que ha denominado como "comunicación cercana", que de hecho es de lo que ha tratado su ponencia en el curso. "El protocolo cercano significa que, al final, los alcaldes tienen la facultad, a través de esas herramientas de las que hablábamos antes, y a través de la contratación de profesionales, de acercar los objetivos del municipio a los vecinos y vecinas", ha señalado el experto. "El protocolo lo que hace es organizar ese acto para que los vecinos puedan asistir", y ha insistido en que "si los vecinos no están presentes, el acto no tiene sentido".

También ha resaltado que lo más beneficioso de aplicar un protocolo correcto y llevar a cabo unas buenas relaciones instituciones es "la mejora de la imagen pública y la imagen corporativa", y el papel que juega el protocolo en el ámbito dimplomático. "El protocolo diplomático suaviza y permite evitar encontronazos. Es, quizás, uno de los más importantes a la hora de marcar iniciativas por la paz", ha expresado, poniendo de ejemplo la imagen que da el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, siempre que aparece en televisión, vestido de militar, lo que hace que "los ucranianos vean que él está constantemente pendiente de lo que pasa en la guerra".