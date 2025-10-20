Expertos analizan desde este lunes en Granada la gestión del riesgo de inundaciones en el sureste peninsular

Sesión del curso sobre gestión de Protección Civil del riesgo de inundaciones en el sureste peninsular - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Subdelegación del Gobierno en Granada acoge desde este lunes y hasta el viernes, 24 de octubre, un curso sobre gestión del riesgo de inundaciones en el sureste peninsular, una actividad formativa incluida en el plan anual para 2025 de la Escuela Nacional de Protección Civil.

El curso tiene como objetivo "mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias por inundaciones, un fenómeno que históricamente ha causado graves daños en España y cuya frecuencia e intensidad se han visto alteradas por el cambio climático", según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Granada.

En esta edición del curso participarán medio centenar de personas entre responsables y técnicos de Protección Civil, miembros de los servicios de emergencias, investigadores universitarios y personal de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa está profesionales de los distintos niveles de la Administración, y pretende "fomentar la coordinación entre los organismos implicados en la gestión del riesgo de inundaciones".

Durante cinco días, se abordarán aspectos clave como la planificación estatal y autonómica ante el riesgo de inundaciones, los planes de emergencia de presas, el uso de modelos de simulación hidráulica y los sistemas de alerta meteorológica e hidrológica.

También se analizarán casos prácticos en la provincia de Granada, como la presa de Rules o las ramblas costeras, y se estudiará la experiencia operativa en la gestión de la dana de Valencia de 2024, con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Policía Nacional y distintos servicios de extinción.

El curso cuenta con la coordinación de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Granada y la participación de expertos de organismos como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, la UME, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Agencia Estatal de Meteorología y la de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, la Universidad de Granada y Emasagra, la empresa mixta que presta el servicio de agua en la capital granadina y parte de su cinturón metropolitano, entre otros.

Las sesiones combinarán exposiciones teóricas, mesas de expertos y prácticas de campo, promoviendo la coordinación entre administraciones y la aplicación de metodologías comunes para "prevenir, gestionar, evaluar y recuperar los efectos de las inundaciones", han detallado desde la Subdelegación.