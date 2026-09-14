La fachada de la Catedral de Granada acoge este martes la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias tras los seísmos

Recreación infográfica sobre cómo quedaría instalada este martes, 15 de septiembre, la ofrenda floral con la imagen de Nuestra Señora de las Angustias en la puerta de la Encarnación de la Catedral de Granada. - HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

GRANADA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Catedral de Granada, concretamente la puerta de la Encarnación, va a ser escenario este martes, 15 de septiembre, de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad. La convocatoria, que este año se adelanta a las 17,00 horas, va a tener este escenario novedoso debido a que los terremotos del pasado mes de agosto han obligado a cerrar la basílica de la imagen mariana para los trabajos técnicos requeridos para su reparación.

La imagen de la patrona va a presidir "este histórico acto, acompañada a ambos lados por los dos grandes paneles florales, que recibirán las ofrendas de cuantos quieran rendir homenaje a la Patrona de Granada", según ha informado la Hermandad Patronal de Nuestra Señora de las Angustias en un comunicado.

Y añaden que para garantizar la fluidez y seguridad de todos los participantes, los devotos y fieles accederán a la ofrenda floral por la calle Marqués de Gerona y se dirigirán hacia la salida en dirección por la calle Pie de la Torre.

Por su parte, las instituciones, entidades y agrupaciones accederán por la plaza Alonso Cano, "siguiendo el itinerario establecido para las corporaciones participantes", y saldrán por Plaza de las Pasiegas una vez realizada su ofrenda.

Respecto a la tribuna de autoridades, esta quedará instalada en la plaza de las Pasiegas, en la escalinata delante de la fachada del Palacio Episcopal. En este punto, las autoridades e instituciones invitadas acompañarán el solemne acto.

Las ofrendas de los bomberos en la escala, paso de vehículos, caballos o motos no se realizará este año, y sí se mantiene la del helicóptero de la Base Aérea de Armilla.

Desde la Hermandad piden a todos los asistentes su colaboración, atendiendo a las indicaciones de la organización y que respeten los itinerarios establecidos, para que esta tradición en honor a la Virgen "pueda desarrollarse con la solemnidad y el orden que merece Nuestra Señora de las Angustias".

"Cada flor depositada ante Ella será expresión de una devoción, de una oración compartida y del profundo vínculo que une a la ciudad con Nuestra Señora de las Angustias", concluye la Hermandad Patronal.

Previamente, este mismo martes 15 de septiembre, la imagen de la patrona presidirá al mediodía, a las 12 horas, en la Catedral, la eucaristía que presidirá el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.