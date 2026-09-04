Facua acusa al Córdoba CF de "incumplir las bases" de su promoción 'Cordobesista, es tu momento'

El estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcangel. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha exigido al Córdoba CF que "realice y publique de inmediato" los resultados del sorteo correspondiente al partido disputado el pasado 30 de agosto frente al Granada CF, después de que haya "transcurrido ampliamente" el plazo de 48 horas que el propio club estableció en las bases de la promoción 'Cordobesista, es tu momento' y que la asociación acusa de "incumplir".

En este sentido y en una nota, Facua ha explicado que ha recibido consultas de abonados que han trasladado su "preocupación por el retraso en la publicación" de los resultados, por lo que ha decidido "requerir formalmente al Córdoba CF para que cumpla las condiciones de la promoción".

"Las bases legales de la campaña establecen expresamente", ha detallado la asociación, que "la publicación de los agraciados la hará el club 48 horas después de la finalización de cada partido", y que dicha comunicación "se realizará a través de sus perfiles oficiales de redes sociales".

Sin embargo, "transcurridas ya casi 120 horas desde la finalización del encuentro frente al Granada CF, el Córdoba CF no ha hecho públicos los abonados agraciados a través de sus perfiles oficiales de redes sociales, incumpliendo tanto el plazo como el medio de comunicación establecidos en las propias bases de la promoción", ha alertado Facua.

La asociación considera "especialmente llamativo que, hasta el momento, el club tampoco haya informado públicamente de la existencia de ninguna incidencia, problema técnico o cualquier otra circunstancia que pudiera haber impedido realizar el sorteo o comunicar sus resultados dentro del plazo establecido".

En este contexto, ha remarcado que, conforme al artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, "el contenido de las ofertas, promociones y publicidad es exigible por los consumidores y usuarios en los términos establecidos por la normativa aplicable".

Por ello, Facua ha exigido al club que "proceda de inmediato a realizar y resolver el sorteo correspondiente al partido del 30 de agosto, incluyendo también el sorteo que quedó pendiente del encuentro disputado el 21 de agosto frente al Girona FC", y que comunique los resultados de ambos a través de los medios previstos en las bases.

La asociación ha reclamado, además, que "el retraso producido no reduzca en ningún caso el plazo de quince días naturales previsto en las propias bases para la recogida o disfrute de los premios".

Así las cosas, Facua ha asegurado que "el problema no se limita al incumplimiento del plazo correspondiente al partido del 30 de agosto", sino que "el Córdoba CF tiene también pendiente el sorteo correspondiente al encuentro disputado el 21 de agosto frente al Girona FC, que no pudo celebrarse debido a los problemas registrados en los tornos de acceso al estadio".

"Las propias bases establecen que la asistencia de los abonados únicamente será comprobada mediante el sistema de tornos de acceso al estadio, sin admitir ninguna otra forma de acreditación", ha remarcado.

Igualmente, la asociación ha señalado que, "según la información trasladada por el club, la incidencia registrada en aquel encuentro impidió disponer de un registro fiable de los abonados asistentes y, por ello, no pudo realizarse el sorteo".

Así las cosas, Facua considera "necesario que el club blanquiverde informe de qué medidas ha adoptado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control de asistencia y evitar que nuevas incidencias puedan afectar al desarrollo de la promoción y a los derechos de los abonados participantes".

Además, ha señalado que, de esta forma, "los dos primeros sorteos correspondientes a partidos como local incluidos en la campaña se encuentran actualmente pendientes de resolver: el primero, como consecuencia de la incidencia producida en los tornos el 21 de agosto, y el segundo, por haber superado ampliamente el plazo de 48 horas establecido para la publicación de sus resultados".

LAS CONDICIONES DE UNA PROMOCIÓN SON "COMPROMISOS"

Facua Córdoba ha trasladado al Córdoba CF que "las condiciones que establece en una promoción dirigida a sus abonados no pueden considerarse simples declaraciones de intenciones", sino "compromisos que deben ser respetados por el organizador".

Por ello, le ha pedido que explique "las razones concretas que han motivado el incumplimiento del plazo de 48 horas correspondiente al encuentro del 30 de agosto, sin prejuzgar si el retraso responde a una incidencia técnica, a cualquier otra circunstancia o a una decisión del propio club".

Asimismo, Facua considera que, "una vez realizados los sorteos pendientes, deberá garantizarse a los ganadores el plazo íntegro de 15 días naturales establecido en las bases para la recogida o disfrute de los premios, sin que las demoras imputables a la organización puedan perjudicar a los abonados agraciados".

UN ANTECEDENTE

En 2017, con otros dirigentes al frente del club, Facua Córdoba ya tuvo que reclamar públicamente que "informara del resultado de un concurso en el que se sorteaba un automóvil y cuyo ganador llevaba tres meses sin conocerse. Tras aquella denuncia pública, el Córdoba CF comunicó finalmente el resultado".

"Casi nueve años después, y tras casi una década sin que el Córdoba CF haya realizado ningún otro sorteo", la asociación vuelve a reclamar públicamente al club que "cumpla las condiciones de una promoción y comunique sus resultados dentro del plazo establecido en sus propias bases".

Por todo ello, Facua Córdoba espera que el Córdoba CF "regularice de forma inmediata esta situación y dé cumplimiento a las condiciones que el propio Club ha establecido para la campaña 'Cordobesista, es tu momento'. En caso contrario, valorará "la adopción de las actuaciones que correspondan en defensa de los derechos de los abonados y consumidores afectados".