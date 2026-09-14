Facua remite a Antiviolencia "nuevas pruebas" del consumo de alcohol en el Nuevo Arcángel en otro partido del Córdoba

Una lata de cerveza durante un partido. - FACUA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha trasladado a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte "nuevas pruebas sobre la presencia de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel", esta vez durante el partido que enfrentaba Córdoba CF y UD Almería, el pasado 12 de septiembre.

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que "ya denunció estos hechos tras el partido disputado el pasado 30 de agosto entre el Córdoba CF y el Granada CF, aportando fotografías en las que podían apreciarse distintas bebidas alcohólicas en los palcos".

Ahora, Facua Córdoba ha "obtenido nuevas fotografías y vídeos" durante el encuentro disputado entre el Córdoba CF y la UD Almería el 12 de septiembre, en los que "nuevamente pueden observarse bebidas alcohólicas: vinos blancos, vinos tintos, vinos espumosos y cervezas".

La asociación considera "especialmente relevante que estas nuevas evidencias correspondan a un encuentro posterior al inicialmente denunciado, después de que el Córdoba CF ya conociera la denuncia presentada ante Antiviolencia".

Según Facua, "a los pocos minutos del comienzo del encuentro disputado el 12 de septiembre entre el Córdoba CF y la UD Almería, el director de Relaciones Externas del Córdoba Club de Fútbol remitió al presidente de Facua Córdoba un mensaje por WhatsApp en el que señalaba literalmente: 'no hace falta que sigas haciéndole fotos a los palcos de Tribuna'".

Facua Córdoba considera que, además de resultar "una comunicación inapropiada por parte de un cargo del club", el contenido de este mensaje "pone de manifiesto que el Córdoba CF era conocedor de que la asociación estaba documentando los palcos durante el encuentro".

La asociación considera "especialmente significativo que, en lugar de trasladar alguna actuación dirigida a corregir la situación denunciada, la comunicación se dirigiera a pedir a Facua Córdoba que dejara de realizar fotografías de los palcos, algo que considera un intento de disuadirla del ejercicio de su labor de defensa de los consumidores y de documentación de unos hechos que podrían vulnerar la normativa vigente".

Asimismo, Facua Córdoba ha "dado traslado de estos hechos a la comisaria de la Policía Nacional, solicitando que se adopten las medidas que legalmente correspondan de cara a los próximos encuentros que se celebren en el estadio". La asociación señala que "la cuestión ya había sido trasladada al coordinador de Seguridad de la Policía Nacional, pese a lo cual durante el encuentro frente al Almería volvieron a obtenerse nuevas imágenes que documentan la presencia de bebidas alcohólicas en los palcos".

Así las cosas, Facua Córdoba considera "especialmente relevante que estas nuevas evidencias se hayan obtenido después de que la situación hubiera sido puesta previamente en conocimiento de los responsables de seguridad", por lo que reclama que "se valore la adopción de las medidas necesarias para evitar que puedan volver a producirse hechos similares en los próximos encuentros".

VALORAR LAS NUEVAS PRUEBAS

Facua Córdoba ha remitido este "nuevo material a Antiviolencia para que sea incorporado a la documentación de los hechos denunciados". La asociación recuerda que el artículo 4.1 de la Ley 19/2007 prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas, mientras que el artículo 7.2.a) establece como condición de permanencia de los espectadores no consumir bebidas alcohólicas.

Igualmente, reclama que Antiviolencia "valore conjuntamente las pruebas obtenidas durante los encuentros del 30 de agosto y del 12 de septiembre, así como el resto de la documentación aportada, y determine si los hechos que aparecen en las imágenes suponen un incumplimiento de la normativa y las responsabilidades que, en su caso, pudieran corresponder".

"Facua no pretende sustituir a la autoridad competente. Estamos aportando nuevas pruebas para que Antiviolencia pueda valorar objetivamente lo que aparece en el material y determinar si existe algún incumplimiento de la normativa", ha señalado el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez.

"Lo que consideramos relevante es que, después de nuestra primera denuncia y de que el club conociera que estábamos documentando estos hechos, hemos obtenido nuevas imágenes durante otro encuentro en las que vuelven a aparecer bebidas alcohólicas en los palcos", ha añadido.

Facua Córdoba "seguirá poniendo a disposición de Antiviolencia las pruebas de las que disponga y reclama que, si se determina la existencia de un incumplimiento, se adopten las medidas y se exijan las responsabilidades que legalmente correspondan".