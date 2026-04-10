Fallece Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Archivo - La directora del instituto de la mujer de Andalucía, Olga Carrión Mancebo. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y vicesecretaria de La Mujer del Partido Popular de Sevilla, Olga Carrión Mancebo, ha fallecido este viernes, 10 de abril.

Así lo ha confirmado el partido en su red social 'X', consultada por Europa Press, al tiempo que ha expresado que "no hay palabras para expresar el dolor" que provoca su pérdida.

"Te has ido demasiado pronto. Dejas un vacío inmenso entre todos nosotros, pero también un recuerdo imborrable de tu bondad, tu entrega y tu manera de estar siempre cerca de los demás", ha apostillado.

Asimismo, ha querido incidir en que la "familia del PP de Sevilla te llevará siempre en el corazón y en la memoria" para concluir con un "descansa en paz".

Al respecto se ha pronunciado a través de sus redes sociales el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha lamentado la pérdida de una "amiga, compañera, buena persona y una mujer extraordinaria a la que todos vamos a recordar con un cariño enorme".

"Has hecho una labor excepcional en el Instituto Andaluz de la Mujer y ha sido un regalo conocerla y aprender de ella", ha querido resaltar Moreno. "Te vamos a echar mucho de menos, Olga. Descansa en paz", ha concluido el presidente andaluz.

Nacida en Sevilla en 1974, Olga Carrión es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. Además, cuenta con un máster en Promoción y Emprendimiento Turístico.

El pasado 5 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba su nombramiento como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Carrión Mancebo ha sido directora del Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2011-2015, en la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como alcalde hispalense, y también ha ejercido como asesora técnica municipal en las áreas de mujer, turismo, cultura, protocolo, economía y empleo.