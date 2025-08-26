Un fallecido y un herido al volcar una furgoneta en el camino del Megatín, en Torredelcampo (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otra persona ha resultado herida este martes al volcar una furgoneta en el camino del Megatín, en Torredelcampo (Jaén), según ha informado el 112.

Este servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, recibió sobre las 13,00 horas una llamada del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

En ella se avisaba de un hombre herido en el camino del Megatín, indicaban que estaba atrapado bajo una furgoneta y se solicitaba la presencia de las fuerzas de orden público y de los bomberos para poder excarcelar al atrapado.

La sala coordinadora de emergencia informó al momento a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los bomberos. Desde este último cuerpo se confirmó al 112 que el varón atrapado bajo el vehículo ha resultado fallecido y hay otra persona herida.