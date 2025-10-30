Familias del CEIP Jesús María de Jaén piden el traslado a una ubicación alternativa para garantizar una normal actividad

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres y Madres (Ampa) Arco de La Alameda, del CEIP Jesús María de Jaén, ha defendido el traslado a "una ubicación alternativa" mientras se evalúa la situación del centro --cerrado desde el lunes por daños-- y se ejecutan las obras que correspondan, de modo que se garantice una normal actividad educativa, "sin ninguna alteración".

En un comunicado, la entidad ha demandado soluciones urgentes "ante la situación de excepcionalidad" que se está viviendo, con el colegio clausurado "y sin una alternativa sobre la mesa" para que los escolares "retomen su actividad educativa".

Por ello, ha solicitado una reunión urgente con la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. "Tras los desperfectos descubiertos a primera hora del lunes por las monitoras del Aula Matinal, que derivaron en la clausura del centro hasta que los técnicos municipales pudieran evaluar los daños, a día de hoy seguimos sin conocer si podremos volver a nuestro colegio o si bien nos tendrán que reubicar en otro centro", ha afirmado.

Al respecto, ha explicado que los primeros trabajos de los técnicos determinaron que era necesario realizar unas catas para descartar riesgos mayores. Y, aunque "ya se ha preparado la licitación", esta actuación aún no ha empezado, por lo que no esperan tener los informes pertinentes antes de la semana que viene.

"Entendemos perfectamente que todo lleva su tiempo y agradecemos la celeridad con que se están llevando a cabo estas tareas. Somos los primeros interesados en que estos trabajos se realicen con el tiempo suficiente y sin prisas, de forma que, si los resultados determinan que podemos volver a nuestro centro, esto sea con todas las garantías de seguridad para nuestra comunidad educativa", ha destacado la Ampa.

Ha matizado, sin embargo, se va camino de una semana con los niños en casa y es una situación "muy difícil de sostener" para muchas familias. Al hilo, ha apuntado que, "por desgracia, la conciliación no es fácil a día de hoy" y, "de momento, muchas familias se están apañando pidiendo días de vacaciones en sus respectivos trabajos y, quien puede, dejando a sus hijas e hijos con familiares cercanos".

"Esta situación no es sostenible no ya a largo, sino a medio o corto plazo. Necesitamos que se nos ofrezca una solución, aunque sea temporal, para que nuestras hijas e hijos vuelvan a su rutina y las madres y padres podamos atender nuestras obligaciones", ha subrayado.

La Ampa ha señalado que, independientemente de los resultados del informe técnico de las catas, se deberán realizar obras para reparar los desperfectos ocasionados. En este punto, ha recordado que el alumnado "ya ha convivido casi un curso entero soportando ruidos y polvareda por las obras del centro de salud" Alameda, aledaño al colegio.

De ahí que haya considerado que "sería oportuno" el traslado a "una ubicación alternativa mientras se desarrollan las obras de adecuación, regresando cuando se pueda hacer un uso normal del centro y la actividad educativa se pueda desarrollar sin ninguna alteración".

"Sabemos que planificar un traslado de un centro completo no es tarea sencilla, pero también somos conocedores de casos recientes en los que se ha hecho y de que se cuenta con espacios adecuados que puedan albergar tanto al profesorado como a los 150 niños y niñas que componen nuestro centro", ha manifestado.

DEUDA

La asociación ha precisado, además, el año pasado, tras las obras del centro de salud, se tuvo que "clausurar un módulo completo por la aparición de unas grietas". Este módulo "sigue cerrado a día de hoy y tampoco se conoce fecha para su reparación, como tampoco la hay para la construcción del gimnasio" que esperan "desde hace tres años".

"Quizá sea buen momento para que se subsanen todas estas deficiencias y se empiece a saldar la deuda que la administración tiene, como con tantos otros colegios públicos, con nuestro centro", ha concluido la Ampa del CEIP Jesús María.