Fampa Los Olivos pide una solución definitiva al transporte escolar en Jaén: "No puede depender de mala gestión o becas"

Archivo - Imagen de archivo de un autobús escolar - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos de Jaén (Fampa Los Olivos) ha reclamado a la Junta de Andalucía una solución "inmediata y definitiva" a los problemas en el transporte escolar, al tiempo que ha subrayado que el derecho a la educación "no puede depender de una mala gestión o de una beca".

Una situación que está "volviendo a afectar a alumnado y familias de la provincia en este inicio de curso", según ha lamentado en una nota. En concreto, más de 1.600 estudiantes se encuentran sin autobús escolar después de que 56 rutas hayan quedado desiertas.

"El curso escolar comienza cada septiembre en una fecha conocida. Las necesidades de transporte del alumnado también pueden preverse. No podemos aceptar que año tras año sean los menores y sus familias quienes sufran las consecuencias de una planificación insuficiente", ha asegurado.

Fampa Los Olivos, que ha remitido un escrito a la Delegación de Educación ante estas incidencias, ha considerado "especialmente grave" que este escenario "vuelva a repetirse cuando el pasado curso ya hubo familias que sufrieron durante meses problemas similares".

Entonces, según ha explicado, ya advirtió de que "recurrir a soluciones provisionales, como el traslado del alumnado mediante taxis durante prácticamente todo el curso, podía resolver una urgencia puntual, pero no podía convertirse en la respuesta estructural" a un problema de transporte escolar.

"No estamos hablando simplemente de autobuses, rutas o contratos. Estamos hablando de menores y de su derecho a acudir diariamente a su centro educativo en condiciones de igualdad, seguridad y normalidad", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que el alumnado que vive en municipios pequeños, aldeas o núcleos rurales no puede tener menos garantías educativas por el lugar en el que reside, punto en el que ha añadido que "el transporte escolar es, para muchas familias, imprescindible para ejercer de manera efectiva el derecho a la educación".

Por ello, la federación ha exigido a la Junta que "actúe ya, garantice todas las rutas necesarias y adopte soluciones estables que eviten que esta situación continúe prolongándose".

Ha señaldo, además, que las familias no pueden convertirse en quienes tengan que solucionar con sus propios medios un problema cuya respuesta corresponde a la administración. "Conciliación laboral, economía familiar y organización diaria se ven directamente afectadas cuando un servicio que debería estar garantizado deja de funcionar", ha apostillado.

Respecto a la beca extraordinaria al transporte anunciada para las familias afectadas, Fampa Los Olivos ha precisado que "cualquier compensación puede resultar necesaria mientras exista la incidencia", si bien ha incidido "en una cuestión fundamental: una beca o ayuda económica tampoco sustituye al transporte escolar".

Al respecto, ha pedido en su escrito "aclaraciones sobre estas ayudas y sobre las medidas provisionales previstas" y, en todo caso, ha demandado que "se pase de las soluciones improvisadas a una planificación real y eficaz del transporte escolar".

Finalmente, ha indicado que seguirá recogiendo las incidencias trasladadas por las asociaciones de padres y madres (ampas) y las familias de la provincia y las llevará ante la Delegación de Educación hasta que se garantice una solución.

"El transporte escolar no es un privilegio ni una concesión. Para muchos menores es la única vía que hace posible su derecho efectivo a la educación. Y ese derecho debe garantizarse desde el primer día de clase hasta el último", ha zanjado Fampa Los Olivos.