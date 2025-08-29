La Federación Al-Zahara reclama actuaciones urgentes en Distrito Sur y San Rafael de la Albaida en Córdoba

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara, que preside Isa Sereno, ha reclamado este viernes "actuaciones inmediatas" en el Distrito Sur y San Rafael de la Albaida, a la vez que ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los barrios y demandado "un plan integral contra el abandono y un compromiso firme con proyectos estratégicos".

Según ha indicado la federación en una nota, desde el Distrito Sur se han reclamado las "calles pendientes de arreglar en el Campo de la Verdad y la parálisis de proyectos como el del San Eulogio o la piscina del solar del antiguo Pabellón de la Juventud", mientras que la asociación vecinal San Rafael de la Albaida ha alertado del "abandono de las márgenes del Canal del Guadalmellato", subrayando que "no son casos aislados, sino un problema estructural de inversión en barrios que no puede seguir prolongándose".

Respecto a los barrios del Sur de la ciudad, Al-Zahara ha citado necesidades que "se acumulan sin respuesta", como "calles sin arreglar en el Campo de la Verdad, en las que tradicionalmente se intervenía cada año y que ahora acumulan retrasos en arreglos de más de un lustro" o "la parálisis del proyecto de San Eulogio, que está llamado a convertirse en un verdadero espacio deportivo y social de referencia".

A todo ello se suma "la indefinición en el futuro de la antigua Escuela de Magisterio o la falta de resolución del proyecto de la piscina del Pabellón de la Juventud, bloqueado durante años sin avances concretos".

La federación del movimiento vecinal cordobés, además, ha señalado que "no se parte de cero" y las asociaciones "tienen claro qué hacer en cada espacio", pues "han trabajado propuestas y, en buena parte de los casos, incluso se han alcanzado consensos con el propio Ayuntamiento".

Sin embargo, "puede aceptarse la espera infinita de informes técnicos, trámites o excusas administrativas mientras los barrios siguen deteriorándose". En paralelo, la federación vecinal ha valorado positivamente la presentación del proyecto Edilquivir, con el que Córdoba aspira a 20 millones de euros de fondos europeos EDIL para transformar el Distrito Sur y su conexión con el río.

Así, desde Al-Zahara han asegurado que "confiamos en que esta financiación se conceda y, sobre todo, en que se ejecute con eficacia y rigor, porque hablamos de una oportunidad histórica para reducir desigualdades y hacer de Córdoba una ciudad más verde, inclusiva y con oportunidades para su juventud".

Por otra parte, Al-Zahara también ha hecho suya la reivindicación del vecindario de San Rafael de la Albaida, que alerta del "abandono de las márgenes del canal del Guadalmellato, donde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva más de cinco años sin realizar labores de limpieza y desbroce". Al respecto, la asociación ha criticado que "la acumulación de vegetación seca convierte la zona en un foco insalubridad y de riesgo de incendios".

Ante ello, Al-Zahara entiende que, "mientras la Confederación no actúe, el Ayuntamiento debe intervenir de forma subsidiaria, ya sea a través de Sadeco o del área de Infraestructuras, para garantizar el bienestar y la seguridad del vecindario".

"La ciudad no puede vivir eternamente de promesas ni de anuncios, el vecindario no quiere titulares de prensa ni campañas de publicidad institucional: lo que se reclama son actuaciones concretas, con plazos y presupuestos, y la garantía de poder participar en su diseño y desarrollo. Córdoba necesita pasar de las palabras a los hechos. No podemos seguir acumulando retrasos mientras se ponen en riesgo derechos básicos como la seguridad, la salubridad o el acceso a equipamientos públicos", ha señalado la directiva de la federación.

Para ello, la Al-Zahara ha exigido un incremento de intervención en los barrios, con compromisos claros, presupuestos equilibrados y plazos verificables, que garantice "que ningún distrito queda relegado a un segundo plano". La federación vecinal ha animado, además, a los colectivos de los distritos y a las asociaciones a "mantenerse firmes en la movilización", porque "la voz organizada del vecindario es la mejor garantía para que las administraciones cumplan con su deber".