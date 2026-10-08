Feijóo cuenta con Bendodo en el equipo de campaña del PP como responsable de Estudios y Demoscopia

Archivo - Elías Bendodo junto a Alberto Núñez Feijóo - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado al secretario general del partido, Miguel Tellado, la dirección de la campaña electoral del PP para las generales del 29 de noviembre, según ha ratificado este jueves la Junta Directiva Nacional del partido.

El equipo de campaña está formado por personas de la máxima confianza de Feijóo --algunos ya le acompañaron en varias de sus campañas gallegas--, como su jefa de gabinete, Marta Varela; los diputados Mar Sánchez y Álvaro Pérez; y el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta. También tendrán un papel relevante los vicesecretarios Elías Bendodo, Borja Sémper y Alma Ezcurra, o la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Concretamente, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso por Málaga, ocupará el puesto de responsable de Estudios y Demoscopia en el equipo de campaña, según el mismo ha trasladado en su cuenta en la red social X.

"Gracias a Alberto Núñez Feijoo por contar conmigo para el equipo de campaña de las elecciones del 29N, como responsable de Estudios y Demoscopia", según ha indicado Bendodo, para quien "nos enfrentamos a unas elecciones críticas para nuestra democracia".

"El PP no va a fallar. Vamos a devolverle a los ciudadanos el orgullo por nuestro país", ha agregado Elías Bendodo.

Asimismo, el representante autonómico por Andalucía en el comité de campaña del PP será el secretario regional del partido, Antonio Repullo, que a su vez es el coordinador de la campaña del 29N en la comunidad autónoma.

De otro lado, el presidente del PP ha confirmado en su discurso ante la Junta Directiva del PP que tras la convocatoria de las elecciones para el 29N, el partido ha decidido aplazar "unas semanas el calendario congresual que teníamos pendiente", después de que se hubieran convocado "veintiún congresos autonómicos y provinciales".

Efectivamente, los ocho congresos provinciales del PP en Andalucía estaban fijados para los fines de semana a lo largo del mes de noviembre, cayendo algunos incluso el sábado 28, que es el día de reflexión tras la convocatoria de las elecciones.