Fernández muestra "máxima preocupación" con el pacto PP-Vox en Andalucía frente al reto del cambio climático

El delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, visita el Puesto de Mando Avanzado, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería. - Javi Carrión

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado este martes "máxima preocupación" sobre cómo va a funcionar el pacto de gobierno entre PP y Vox en la Junta de Andalucía frente al reto del cambio climático y la necesidad de "sumar esfuerzos" para evitar sus consecuencias.

En declaraciones a los periodistas en Montefrío (Granada), Fernández ha incidido en que Vox es "un partido negacionista" de este fenómeno y se pregunta cómo podrá el Gobierno andaluz hacer frente a situaciones "de apoyo, de ayuda y a ese pacto que el Gobierno de España, a través del propio presidente, ha lanzado para que las comunidades autónomas se sumen a él".

El objetivo de este pacto, al que Pedro Sánchez apeló durante su visita a la zona del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, es --según ha recordado Fernández-- que todas las regiones y administraciones puedan "actuar, sumar esfuerzos y evitar en el futuro daños personales y materiales como los que estamos sufriendo".