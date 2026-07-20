Fernández subraya el "orgullo" por la victoria en el Mundial y destaca unas celebraciones "sin incidentes" en Andalucía

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este lunes que las celebraciones por la victoria de la Selección Española se han desarrollado durante la noche y la madrugada en toda la comunidad autónoma "sin incidentes de gravedad" y con normalidad.

En declaraciones remitidas a los medios, Fernández ha señalado que el triunfo de La Roja ha provocado "un inmenso orgullo de país y una gran alegría colectiva", que se ha trasladado a las calles andaluzas en un ambiente "festivo y pacífico" con la normalidad propia "de un momento histórico".

Ante la previsión de una elevada afluencia de personas en espacios públicos, durante la pasada noche se reforzó la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que desplegaron dispositivos preventivos de información, vigilancia y seguridad tanto en los núcleos urbanos como en las carreteras y en los principales puntos de concentración.

"Hemos celebrado una gran victoria y ha sido de forma festiva, pacífica y con normalidad", ha concluido el delegado del Gobierno.