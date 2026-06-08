La Fernando III de Sevilla reconocerá a Francisco Herrero por su contribución al desarrollo empresarial y económico

El empresario andaluz Francisco Herrero León. - CEU

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 22 de junio, el Hotel Alfonso XIII acogerá la entrega de los Premios CEU Fernando III, organizados por la Universidad CEU Fernando III. En su octava edición, estos galardones distinguen a personas e instituciones que destacan por "su contribución al bien común, la excelencia profesional y el compromiso con una sociedad más justa, solidaria e innovadora".

Entre los galardonados de este año destaca el Premio Extraordinario CEU Fernando III a Francisco Herrero León, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. A través del mismo, el jurado subraya la "decisiva contribución del galardonado al desarrollo empresarial y económico de Sevilla y Andalucía". Presidente del Grupo Lamaignere, "ha impulsado la internacionalización de las empresas andaluzas y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Iberoamérica". Su trayectoria le ha valido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de España.

La octava edición distinguirá también a la Fundación MAS, en la categoría de Innovación Educativa, por su labor en este ámbito. La entidad, impulsora de numerosos programas de formación, voluntariado, vida saludable y empleabilidad, atiende actualmente a más de 7.000 familias y colabora con más de 200 entidades sociales. Destacan especialmente sus iniciativas de formación gratuita en inglés para jóvenes y sus programas orientados al talento y la inserción laboral, en los que ya han participado más de 10.000 personas, ha informado la institución académica privada en una nota.

El Premio CEU Fernando III a la Empresa o Institución Innovadora se concederá este año a Caja Rural del Sur, por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la inclusión financiera. La entidad, que celebró en 2025 su 25º aniversario tras la integración de las cooperativas de crédito de Sevilla y Huelva, se ha consolidado como la principal banca cooperativa de Andalucía y la segunda caja rural de España por tamaño. Su modelo destaca por el impulso de la digitalización, el apoyo al emprendimiento y su presencia en zonas rurales para garantizar el acceso a servicios financieros básicos.

En el ámbito de Ciencias Jurídicas, el jurado ha querido poner en valor la trayectoria al servicio de la justicia y del ámbito académico del exmagistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares García. Entre otras distinciones, posee la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y el Premio Jurídico ABC BBVA.

Por su parte, el Premio CEU Fernando III a la Salud y la Vida será para Manuel Fernández de la Peña, concedido a título póstumo, por una trayectoria dedicada a la defensa de la vida y al apoyo a madres embarazadas y familias vulnerables. Conocido popularmente como 'Manolo Provida', fue impulsor de numerosas iniciativas sociales y convirtió a Mairena del Alcor en un referente nacional del movimiento Provida gracias a su compromiso, cercanía y profunda vocación de servicio.

Y en el ámbito deportivo, la Universidad CEU Fernando III reconocerá la trayectoria en la promoción del deporte, la formación integral y los valores asociados a la práctica deportiva del Real Club Pineda de Sevilla. Considerado uno de los complejos deportivos de referencia en España, el club ha impulsado a lo largo de su historia disciplinas como la hípica, la natación, el golf, el tenis, el fútbol o el croquet.

Su apuesta por la organización de competiciones de alto nivel, la formación de más de 1.200 alumnos en distintas disciplinas y la celebración de importantes campeonatos nacionales ha contribuido a proyectar a Sevilla como uno de los grandes referentes deportivos del país. "Los Premios CEU Fernando III nacen con el objetivo de reconocer trayectorias ejemplares alineadas con los valores que inspiran la labor educativa del CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas: el humanismo cristiano, la responsabilidad, la cultura del esfuerzo, el compromiso social y la búsqueda del bien común", ha subrayado la entidad.