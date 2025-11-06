Ferran Adrià da claves de innovación y creatividad en la gastronomía en una charla en la Universidad de Granada

El chef Ferran Adrià ha atendido a los medios con, entre otros, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado - UGR

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Máxima del Espacio V Centenario ha acogido este jueves una charla de Ferran Adrià, considerado uno de los cocineros más reconocidos a nivel mundial, quien, como referente de la innovación gastronómica y embajador de Telefónica, ha dado claves sobre el papel de ser innovador y creativo en el sector de la gastronomía hoy en día.

Adrià ha llegado a la Universidad de Granada (UGR) en el marco de una gira por universidades denominada La Conecta Innovación: universidad, empresa y futuro, organizada por la Red de Cátedras de Telefónica. Así lo ha indicado la institución académica en una nota de prensa.

La UGR pertenece a esa red gracias a la Cátedra Telefónica Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, creada en 2021.

El acto ha contado con la presencia del rector de la UGR, Pedro Mercado, y del director territorial sur de Telefónica España, Joaquín Segovia. El primero ha explicado que foros como estos, "que hablan de innovación, conocimiento, empresa y que, en definitiva, miran al futuro, son fundamentales y encuentran su espacio natural en la universidad".

En la de Granada, en concreto, ha comentado que es especialmente necesario "combinar en cada una de sus actividades de investigación o de formación nuestros 500 años de tradición con la innovación, algo que tan bien encarna Adrià", ha aseverado Adrià.

Por su parte, el cocinero ha comentado que venía a "compartir, no a enseñar nada, porque nuestra filosofía es el aprendizaje permanente y ayudar". Quien fundara el restaurante El Bulli y ahora dirige El Bulli Foundation ha dicho de sí mismo que su tarea estos años es "dejar muchas preguntas y ser incómodo, aunque procuro hacerlo con respeto y con sentido del humor".

Adrià ha explicado que "mejorar la innovación va ligada necesariamente a la curiosidad y a cuestionarse todo". En su conferencia, titulada 'Sapiens: mi receta para innovar', ha compartido con la comunidad universitaria su metodología para comprender y fomentar la innovación, subrayando la importancia de la creatividad en el ámbito académico, universitario y empresarial.