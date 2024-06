El Festival Internacional del Cine del Aire exhibirá en Segura de la Sierra (Jaén) 14 producciones de siete países

JAÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Festival Internacional del Cine del Aire (Cinema FIA) exhibirá 14 producciones procedentes de siete países, que podrán verse entre el 7 y el 9 de junio en el marco del Festival Internacional del Aire El Yelmo, que se desarrollará en Segura de la Sierra (Jaén).

El Cinema FIA cuenta con una sala de proyecciones habilitada en el pabellón municipal de Cortijos Nuevos, donde los espectadores podrán disfrutar de las películas en pantalla gigante y con sonido de gran calidad. Todos los pases incluidos en Cinema FIA son gratuitos.

Así, el festival mostrará películas procedentes de Noruega, Francia, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Bielorrusia o España. Contará con un estreno mundial, el de 'Despiertos en el Baltoro, soñando en el Karakóru', dirigida por Argi Billy. Este film, grabado en Pakistán, es la crónica de un viaje de parapente a las entrañas del Karakórum, un relato con imágenes de vuelos sobre las cumbres más emblemáticas del planeta.

Otras de las películas que podrán verse estos días en Cortijos Nuevos son 'El viento en la cara', 'Aguilucha', 'The connection', 'La guinda del pastel', 'Flying on the edge', 'Iretargi', 'Garajonay, el bosque primigenio de Europa', 'Socotra Dream', 'Monsfragorum', 'La isla de las madres gigantes', 'Exit', 'Eternal Flemme' o 'The art of collapses'.

Por su parte, David Martínez y Jesús Olivares, codirectores del Festival Internacional del Cine del Aire, han destacado en un comunicado la cantidad y la calidad de las películas y cortos presentados al Festival y han invitado a los asistentes a verlas y compartir con algunos de los directores, que presentarán sus propias películas.

El jurado del certamen está compuesto por profesionales del sector audiovisual y el vuelo con amplia trayectoria. Es el caso de César Maldonado, deportista de alto nivel desde 1998 hasta 2017, piloto de paramotor con experiencia y amplio currículum deportivo, también tiene una extensa trayectoria profesional como cámara aérea. Está vinculado al festival desde hace más de 15 años.

Junto a Maldonado está Carmen Gallego, nacida en Orcera, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Sevilla, completó su formación con el programa Erasmus en Milán. Cuenta con una amplia experiencia en la fotografía de eventos y festivales.

El operador de cámara de Canal Sur, medio colaborador del FIA, Luis Álvarez, completa el jurado de este año. Desde el año 2001 forma parte de los servicios informativos de Canal Sur TV y ha cubierto casi desde la primera edición el Festival Internacional del Aire. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla.

El Festival Internacional del Cine del Aire cuenta este año con una dotación de 3.000 euros: El galardón a la Mejor Película del Festival está dotado con 1.200 euros; La Mejor Película de Deportes Aéreos recibirá 600 euros, la misma cantidad que supone el Premio El Tranco a la Mejor Película de Aventura Aérea. Además, el Premio Bujarkay a la Mejor Película de Naturaleza en Vuelo y el Premio al Mejor Cortometraje están dotados con 300 euros cada uno.