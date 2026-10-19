El Festival de Magia Hocus Pocus de Granada celebra sus 25 años con una programación que rinde homenaje a Juan Tamariz

Rueda de prensa de presentación del Festival de Magia Hocus Pocus. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada se prepara para vivir una edición muy especial del Hocus Pocus Festival Internacional Mágico de GranHada, que alcanza sus 25 años bajo el lema 'Así que pasen veinticinco años' y cuya programación rendirá homenaje al maestro Juan Tamariz, reivindicando la magia como una disciplina artística capaz de emocionar, despertar la curiosidad y reunir a distintas generaciones en torno a la cultura.

El programa, que se desplegará del 20 al 29 de noviembre de este año, incluye la entrega del Premio GranHada al Mérito Mágico 2026 al médico, catedrático y neurocientífico Jordi Camí, por su contribución al diálogo entre la magia y la neurociencia cognitiva.

La programación reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales en espacios como el Teatro Isabel la Católica, el Centro Federico García Lorca, el Teatro del Zaidín y el Auditorio Manuel de Falla. Entre los ilusionistas anunciados figuran Héctor Mancha, Adrián Conde, Mijael Szanyiel, Adrián Kill, Dowon Park y Denis Behr.

El festival reforzará asimismo los espectáculos al aire libre, con propuestas gratuitas en enclaves como la plaza de las Pasiegas, la Fuente de las Batallas y Plaza Nueva, además de mantener sus funciones escolares, actividades sociales y encuentros profesionales.

Como parte de la conmemoración, la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural de Granada acogerá, del 29 de octubre al 29 de noviembre, una exposición que recorrerá la historia del festival a través de imágenes, textos y materiales vinculados a sus distintas ediciones.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado la importancia de una cita que forma parte de la vida cultural de la ciudad y que, durante un cuarto de siglo, ha acercado el ilusionismo a miles de personas.

Saavedra ha subrayado también la conexión del festival con la candidatura Granada 2031, con la que la ciudad aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura. "La magia tiene un lugar propio en el proyecto cultural que estamos construyendo para Granada 2031. Nos recuerda que la cultura debe emocionar, estimular la imaginación y estar al alcance de toda la ciudadanía", ha expuesto.

La diputada provincial de Cultura, Pilar Caracuel, ha señalado que "la Diputación acercará este año el ilusionismo a Beas de Guadix, Caniles, Domingo Pérez, La Taha y Otívar, permitiendo que muchos ciudadanos de la provincia puedan disfrutar y conocer este maravilloso arte escénico de la magia contando para ello con la participación de grandes profesionales nacionales e internacionales".

Por su parte, el director del festival, Miguel Puga, MagoMigue, ha puesto el acento en el significado de alcanzar este aniversario y en el homenaje a Juan Tamariz, figura esencial en la historia de la magia y del propio festival.

Esta edición, según ha explicado, es una oportunidad para reconocer a los artistas, equipos, colaboradores e instituciones que han acompañado el proyecto durante estos 25 años, al tiempo que se celebra el talento de las nuevas generaciones del ilusionismo.