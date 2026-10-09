El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba se presenta en Miami con dos conciertos y un programa cultural

El Festival Internacional de Piano Rafael Orozco, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, se presenta en Miami con un intenso programa que incluye, como broche final, dos conciertos y actividades paralelas. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Piano Rafael Orozco, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, se presenta estos días en Miami con un intenso programa que incluye, como broche final, dos conciertos y actividades paralelas orientadas a ahondar en la colaboración cultural que ya se ha iniciado entre ambas ciudades.

Según ha informado el Consistorio, dicha relación tiene como base el protocolo de colaboración entre el Festival Internacional de Piano Rafael Orozco y el Miami International Piano Festival, rubricado en agosto pasado, por el que ambas partes se comprometen, entre otras cosas, a difundir mutuamente su contenido cultural vinculado al piano y a darle la dimensión que merece, dada la calidad que ambos representan.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, y el coordinador de Políticas Culturales y director artístico del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco, Juan Miguel Moreno Calderón, se han desplazado a Miami para asistir a los diferentes actos programados para materializar el acuerdo de colaboración.

"La relación que ahora se inicia con el Miami International Piano Festival es una iniciativa de diplomacia cultural que nos acerca a una gran urbe internacional con una importante población hispana", ha expresado la edil, quien ha comentado que "a través de esta colaboración musical, con ambición de continuidad y futuras acciones, se abren nuevas oportunidades para la proyección de nuestra ciudad, que pasan por la cultura, pero que van más allá".

Así, entre entre este jueves y el viernes han participado en distintos actos, como uno desarrollado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en el que Albás ha ahondado en la dimensión cultural que tiene la ciudad, mientras que Moreno Calderón se ha centrado en la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, que ha recaído en Córdoba para el año 2027 y de la que él mismo es comisario.

También han mantenido una reunión con la alcaldesa de El Doral, municipio de Miami de mayoría hispana, y con los promotores del Encuentro Hispano-Sefardí, que se celebrará próximamente en Washington y Madrid con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

HOMENAJE Y RECITALES

Este viernes está organizada la presentación del protocolo de colaboración de los festivales de piano de Miami y Córdoba, así como el homenaje a la memoria de Rafael Orozco con motivo del ochenta aniversario de su nacimiento. Será en la Residencia Consular y estará presidida por la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro.

Ya este sábado están previstos los dos recitales, que se desarrollarán en el Newman Recital Hall de la Frost School of Music de la University of Miami. Por un lado, actuará el laureado pianista cordobés Emin Kiourktchian y, por otro, Daniel del Pino, pianista español de amplia trayectoria internacional, muy vinculado igualmente al festival orozquiano desde los comienzos del mismo y actualmente profesor en la Texas Tech University. Ambos interpretarán obras muy representativas del repertorio español, de Albéniz, Granados y Falla, así como del romanticismo europeo: Schubert, Chopin, Liszt, Brahms y Balakirev.

"Todo ello es la tarjeta de presentación del Festival Rafael Orozco en Miami, urbe de amplia población hispana, constituyendo el comienzo de una colaboración efectiva y duradera, dado que ambos festivales comparten una filosofía similar, que es promocionar a jóvenes talentos surgidos en los grandes concursos pianísticos del mundo y recibir a artistas más que consagrados", ha manifestado Albás.

Moreno Calderón ha señalado que "este acuerdo con el festival de Miami subraya de manera elocuente, como el suscrito en 2024 con el Instituto Chopin de Varsovia, la dimensión internacional de nuestro festival pianístico, que en 2027 cumplirá veinticinco años y goza de un amplio reconocimiento en el mundo musical".

LA VELADA RELEVANTE

Fruto del protocolo de colaboración entre las partes, la próxima edición del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco, que tendrá lugar entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre, vivirá una de sus veladas más relevantes el 5 de noviembre, con la presentación del Miami International Piano Festival.

Dicha velada reunirá sobre el escenario del Gran Teatro a tres de los pianistas más representativos del festival estadounidense: Ilya Itin, Josu de Solaun y Kemal Geki, quienes actuarán junto a la Orquesta de Córdoba, dirigida por su director titular, Salvador Vázquez. El programa recorrerá algunos de los grandes conciertos para piano y orquesta de Rachmaninov, Prokófiev y Chaikovski.