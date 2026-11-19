El acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca durante su declaración en el juicio - EUROPA PRESS

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén ha solicitado una pena de diez años de prisión para un joven --en la actualidad con 21 años-- acusado de un delito de agresión sexual tras presuntamente violar a una joven en los aseos de una discoteca de la capital jiennense.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha celebrado el juicio este jueves y durante la vista, el acusado, que ha pedido declarar el último y solo responder a las preguntas de su abogado, ha afirmado ante el tribunal que fueron relaciones consentidas, extremo que rechaza la joven que lo denunció.

El acusado ha declarado que la noche del 10 de noviembre de 2024, fue la joven, que se encontraba celebrando un cumpleaños, la que le pidió que le acompañara al baño después de haber estado "arrimándose" tanto en la barra como en la pista de baile.

"Cuando me pide a mí que vaya al baño conmigo es porque quería algo conmigo, si no se lo hubiera dicho a una amiga", ha dicho el acusado, al tiempo que ha relatado que ya en el interior del baño se besaron "apasionadamente" y "a raíz de ahí, hicimos lo que hicimos".

La versión del acusado difiere de la de la denunciante, que ha declarado en sala protegida por un biombo. Ella ha indicado que esa noche acabó yendo sola al baño porque le había pedido varias veces a una amiga que la acompañara y ya no podía esperar más.

El baño de la discoteca tenía el pestillo roto por lo que cuando estaba dentro el acusado empujó la puerta y se coló en el interior. Según su relato, el acusado le dio un bofetón y ella le respondió con otro, al tiempo que lo empujó para que la dejara salir del baño.

"Él me agarró del pelo, me metió otra vez para dentro y me violó", ha dicho la joven. Ha añadido que conocía al acusado "de vista", al tiempo que ha rechazado que ella estuviera bajo los efectos del alcohol cuando pasó todo y que hubiera estado "tonteando" o "ligando" con él.

"Me tuvo en el baño hasta que a él le dio la gana y me dejó tranquila", ha relatado la joven, que ha añadido que seguidamente se marchó a su casa acompañada por unos conocidos tras decir a su entorno que el acusado la había violado.

De entre las personas que estaban en la discoteca, en los grupos del acusado y la joven, y que han declarado como testigos, han apuntado que cuando la chica bajó del baño, ella siguió en la discoteca y que estuvo "normal" hasta que cerró el local. Fue ya a la salida cuando dijo que la habían violado.

Fue la madre de la joven la que se enteró por las amigas de lo que había ocurrido después de ver a su hija llegando a casa con una hemorragia vaginal y con el labio hinchado. Tras llevarla al hospital se determinó que la joven presentaba una hemorragia por un hematoma suburetral.

Los forenses que la reconocieron han declarado que además de la herida en el labio, una hemorragia como la que presentaba la joven es "tremendamente difícil" que se produzca con una relación consentida.

Para el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal, del que considera responsable criminal al procesado en concepto de autor, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Por todo ello, además de la pena de diez años de cárcel, el fiscal solicita que se le imponga la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios a una distancia inferior a 200 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo superior en cinco años al de la pena de prisión. Asimismo, interesa una medida de libertad vigilada por un periodo de seis años y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima con 490 euros por las lesiones físicas causadas y con 15.000 euros por el daño moral infligido.

Por su parte, la acusación particular pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios a una distancia inferior a 500 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo superior en 25 años al de la pena de prisión.

También como accesoria reclama diez años de libertad vigilada tras su salida de prisión. En cuando a la responsabilidad civil, la fija en 1.500 euros por las lesiones y 30.000 euros por el daño moral causado.

En lo que corresponde a la defensa, se ha pedido la libre absolución por entender que la relación fue consentida y las lesiones que presentaba la joven fruto de un encuentro "rápido", "tórrido" y "apasionado".

El juicio ha quedado visto para sentencia.