Flora se celebrará en Córdoba del 17 al 27 de octubre con el tema 'La metamorfosis'

CÓRDOBA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Flora, Festival Internacional de las Flores, celebrará su quinta edición del 17 al 27 del próximo octubre en Córdoba con el tema 'La metamorfosis', según lo han anunciado este miércoles, en la presentación del festival, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el socio fundador de Zizai Cultura, Juan Ceña.

El festival volverá a reunir a artistas internacionales de reconocido prestigio que mostrarán sus creaciones en los patios más emblemáticos de la ciudad. También organizará actividades paralelas para todo tipo de públicos, con el fin de completar la experiencia del festival a través de diversas narrativas y espacios de diálogo en torno al arte floral.

El objetivo es que, durante diez días, Flora convierta a Córdoba "en el epicentro de la cultura floral, con una programación que enriquecerá la ciudad en todos los sentidos (artístico, educativo, turístico y económico)", pues "no hay que olvidar que Flora es el mayor evento de arte floral contemporáneo del mundo".

En este sentido, Juan Ceña ha explicado que "el festival es una cita cultural única en el mundo. En ningún otro lugar los grandes talentos del arte floral se mimetizan de forma tan orgánica con la ciudad y su entorno. Es algo que solo puede ocurrir en Córdoba". Ceña también ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, como patrocinador principal del festival, así como su implicación desde la primera edición, que ha crecido año tras año.

En cuanto al tema de este año, 'La metamorfosis', el socio fundador de Zizai Cultura ha detallado que "en 2022 llega el momento de reinventarse, de cambiar. Por eso hemos elegido como tema 'La metamorfosis', la que nos ayudará a transformar nuestro futuro, a diseñar nuevos y mejores modos de estar en el mundo. Una metamorfosis conectada con la innovación y creación artística y que, necesariamente, debe estar enfocada hacia el cuidado y respeto por la naturaleza".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que "este año es el de la consolidación definitiva de Flora en la ciudad", añadiendo que "el Ayuntamiento va a cerrar un acuerdo muy importante para que esta cita se celebre en Córdoba durante los dos próximos años."

Así, según ha precisado, el Consistorio "apoyará las dos próximas ediciones de Flora en base a un convenio que recoge una inversión de casi medio millón de euros, en concreto de 480.491 euros, y lo hacemos porque Flora es icono de la marca Córdoba; nos proyecta en el mundo, nos hace singulares, diferentes y auténticos", y "aporta valores fundamentales a la identidad de nuestra tierra", pues "ya forma parte de nuestra tierra", siendo esos "los motivos de la apuesta inequívoca del Ayuntamiento por este festival de arte contemporáneo".

La rueda presentación ha contado con la participación de otros patrocinadores del festival, como la Junta de Andalucía, representada por la secretaria general de Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, quien ha resaltado que "la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico respalda, un año más, el festival Flora, al cual patrocina y aporta la colaboración del Museo Arqueológico y del C3A".

"El festival --ha proseguido-- es una cita cultural de primer nivel que posee el valor de la singularidad. Su combinación de instalaciones florales, arte contemporáneo y espacios patrimoniales, junto a su vinculación con la Fiesta de los Patios, declarada Patrimonio Inmaterial Mundial por la Unesco hace diez años, ha convertido este certamen en un reclamo cultural de primer nivel para Córdoba y para Andalucía".

Por su parte, el director de la Fundación Cajasur y del Palacio de Viana, Leopoldo Izquierdo, ha asegurado que Flora "es un proyecto consolidado en nuestra ciudad que coincide plenamente con los objetivos y valores de la fundación", al tiempo que ha recordado la importancia de Viana, en la vertebración de la vida social y cultural de Córdoba y en su labor de promoción exterior.

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha resaltado, por su lado, que entre los objetivos que tiene el Cabildo, "además del culto y la caridad, se encuentra la promoción cultural, bien por iniciativa propia o bien en colaboración con las distintas instituciones. Este fue el motivo que nos animó la pasada edición a unirnos a Flora y, tras el abrumador éxito, hemos decidido mantener nuestro compromiso" con "un proyecto artístico y cultural que sitúa a Córdoba como capital del arte floral contemporáneo".

Por su lado, el vicerrector de Investigación de la Universidad Loyola Andalucía, Carlos García, ha dicho que Loyola Andalucía "mantiene su apuesta por proyectos de ciudad como Flora, que nos parece una forma efectiva de seguir atrayendo oportunidades internacionales para promocionar Córdoba en su faceta de destino educativo internacional, así como en su calidad de ciudad líder en sostenibilidad y economía circular. Estas dos facetas están muy alineadas con nuestros valores como institución".

Por último, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Inmaculada Silas, ha subrayado el compromiso de la institución provincial con Flora "desde sus comienzos, conscientes de la importancia de diversificar las propuestas que se ofrecen al visitante", señalando que Flora "nos permite atraer a Córdoba y, por ende, a la provincia, a un turista especializado que nos visita atraído por todo lo que conlleva este festival, pero que durante su estancia comprueba las bondades culturales, históricas, patrimoniales y gastronómicas de Córdoba".

PATIO TALENTO CÓRDOBA

En la presentación también se ha resaltado que el festival organiza, por segundo año consecutivo, 'Patio Talento Flora Córdoba Ciudad de las Ideas', una convocatoria ideada para que artistas noveles de todo el mundo puedan participar en el Festival Flora junto a otros artistas florales de reconocido prestigio.

Este año el nombre de la convocatoria ha evolucionado a 'Patio Talento Flora Córdoba Ciudad de las Ideas', fruto de la colaboración entre el festival y la plataforma 'Córdoba Ciudad de las Ideas'. Una alianza que permite reforzar los recursos de la iniciativa y llegar a un mayor número de creadores.

Con la convocatoria, Flora y Córdoba Ciudad de las Ideas quieren dar la oportunidad a artistas o colectivos que nunca hayan realizado una gran instalación floral de crear una obra que se presente a competición junto con las otras cuatro instalaciones del festival, que serán desarrolladas por grandes creadores del arte floral internacional. Los artistas noveles interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 29 de julio de 2022. El ganador será comunicado a través de las redes sociales y la web de Flora durante agosto de 2022.

IMAGEN DEL FESTIVAL

Este año el cartel del festival ha sido creado por el estudio de diseño Underbau con una obra de Paula Codoñer, fotógrafa valenciana caracterizada por un estilo minimalista y el uso de colores vivos, que captura la belleza efímera de las flores tratando de transmitir equilibrio, calma y alegría.

Con la elección de esta artista, que a sus 21 años ya ha sido requerida por marcas de primera línea, Flora quiere reconocer y destacar el potencial de los creadores españoles más jóvenes de la escena artística actual.

La artista ha trabajado con clientes como Kate Spade, Issey Miyake, Spotify o Dropbox y ha expuesto en The Print Gallery London y Alzueta Gallery (Barcelona). Su trabajo también aparece en prestigiosas revistas como Kinfolk o It's Nice That.