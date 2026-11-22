Miembros de Frente Amplio en Granada - FRENTE AMPLIO

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha propuesto un plan integral para frenar "la despoblación" de la provincia de Granada "con empleo, vivienda y servicios públicos a menos de 30 minutos".

Según un comunicado, el compromiso adquirido por la coalición de progreso es el de garantizar "por ley que los servicios públicos básicos estén a menos de 30 minutos de todas las personas que residen en zonas rurales, además de poner en marcha un plan de empleo e industrialización con incentivos directos y una fiscalidad diferenciada".

Ha señalado que la lista de pueblos en riesgo de despoblación en la provincia de Granada alcanza a 113 municipios de un total de 174 --de los que 28 presenta una prioridad alta, 57 media y 28 baja--, según la reciente revisión anual que elabora la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

Un dato "muy preocupante" que representa al 64,9% del total de los municipios de Granada y que exige, en opinión del candidato de Frente Amplio por Granada al Congreso de los Diputados, Jesús Fernández, "un plan de choque que impulse la implantación de empresas y la creación de empleo estable en la industria agroalimentaria, en actividades sostenibles y en modernización y digitalización".

Entre las medidas que la formación de izquierda considera "vitales" figura la implantación de un programa integral de vivienda rural que permita construir con criterios de sostenibilidad, sólo para residencias permanentes y nunca para uso turístico, además de ayudas al alquiler y la rehabilitación de casas para jóvenes, familias y profesionales que quieran instalarse en los pueblos.

También se defiende la mejora del transporte público por carretera y tren con aquellos territorios afectados por la despoblación, que se verían beneficiados de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible. Jesús Fernández ha considerado que las reivindicaciones históricas de Granada en materia ferroviaria, como la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca, contribuirían a vertebrar el territorio y acercar los municipios rurales a servicios básicos en las principales comarcas.