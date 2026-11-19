Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba y cabeza de lista del Partido Popular (PP) al Senado por la provincia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Salvador Fuentes, ha confirmado este jueves su intención de compatibilizar ambos cargos hasta el final del mandato provincial, previsto para el próximo mes de junio, en caso de resultar elegido para la Cámara Alta, todo ello con el objetivo de impulsar soluciones a los problemas de abastecimiento hídrico en la zona norte y de déficit de la capacidad eléctrica.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Fuentes ha asegurado que puede ejercer ambas responsabilidades "perfectamente" y ha vinculando su salto a la política nacional, donde con un posible Gobierno del PP cree que puede ser "muy útil" para la provincia, con la necesidad de "agilizar" desde Madrid estas "dos actuaciones que son urgentes para Córdoba" y, de este modo, evitar "esos cuellos de botella que están estrangulando el crecimiento económico" del territorio.

En materia de infraestructuras hidráulicas, el candidato del PP al Senado ha situado como prioridad habilitar con carácter de urgencia "la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera", con "240 y 40 hectómetros cúbicos", respectivamente, para acabar "con el problema de consumo de agua en la zona norte, no digo ya de industria y de ganadería".

Según ha detallado Fuentes, si se produce un cambio de Gobierno tras el 29 de noviembre, su primera gestión a partir del 15 de enero --tras la toma de posesión prevista para el 23 de diciembre-- será reunirse con el titular del ministerio competente y con la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para impulsar un convenio que permita tener lista la obra en 2027, "antes de que llegue la próxima sequía".

En este contexto, el candidato ha afeado que "ahora la solución está bloqueada por una decisión política" e "injusta del presidente del Gobierno actual", el socialista Pedro Sánchez. Así las cosas, Fuentes ha ofrecido cofinanciar la actuación con recursos propios de la Diputación junto a la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central para "devolver la normalidad" a los 85.000 vecinos del norte de la provincia que sufrieron cortes en el suministro de agua potable. Además, respecto al embalse de La Colada, ha planteado regenerar sus aguas para destinarlas a riego, ganadería u otros usos alternativos.

CAPACIDAD ENERGÉTICA

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha advertido sobre la falta de capacidad energética que afecta tanto al norte como al sur de la provincia. En este sentido, ha reclamado, tras la aceptación de las alegaciones presentadas a la planificación eléctrica del Gobierno, que "hay que invertir y comprometerse" en el avance de las infraestructuras eléctricas para dar soporte a proyectos vinculados a la minería y a la industria del frío, entre otros.

Respecto a su futuro en la Diputación, Fuentes ha asegurado que no tiene "apego al cargo", recalcando que "primero hay que ganar los ayuntamientos y segundo tener mayoría suficiente en Diputación", pues es el pueblo el que tiene "la última palabra". Así las cosas, "cuando llegue el momento, si el partido decide, haré lo que sea mejor para la provincia de Córdoba", ha apostillado.