Fundación 'la Caixa' pone en marcha en Granada un campamento con actividades de ocio para familias de Almanjáyar

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa CaixaProinfancia de Fundación 'la Caixa' ofrece en periodos de vacaciones escolares como esta Semana Santa campamentos y actividades de ocio educativo que permiten conciliar a las familias en situación de vulnerabilidad. Este el caso del que en esta ocasión se pone en marcha en el barrio de Almanjáyar, en la ciudad de Granada.

Así, CaixaProinfancia de la Fundación 'la Caixa' informa en un comunicado de que la entidad Almanjáyar en Familia (ALFA) impulsa la iniciativa 'Abierto por Vacaciones', que acoge a niños y jóvenes en un espacio de juego y aprendizaje cuando los colegios cierran.

El de este martes es un día especial para cerca de 50 niños, niñas y adolescentes de entre cuatro y 17 años del barrio de Almanjáyar, en el distrito Norte de Granada. Han subido a un autobús y han salido de excursión a la finca agrícola de Aldeas Infantiles SOS de Granada, donde les esperan dinámicas de grupo, juegos y actividades al aire libre en plena naturaleza.

Para muchas familias de la zona este proyecto es la única opción de ofrecer a sus hijos un ocio de calidad durante la Semana Santa. Detrás de esa excursión hay algo más que una jornada lúdica: hay una respuesta concreta a una necesidad cotidiana.

Almanjáyar es una de las zonas con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad social de Granada. Las familias afrontan dificultades económicas, precariedad laboral y, en algunos casos, problemas para cubrir necesidades básicas. Esta realidad condiciona la vida diaria de muchos hogares y, especialmente, las oportunidades de la infancia.

"La mayoría de las familias trabajan en el sector servicios y es en vacaciones cuando más trabajo tienen", explica Helena Sánchez, trabajadora social y coordinadora del área de Infancia en la entidad ALFA.

El proyecto 'Abierto por Vacaciones', impulsado en Granada por ALFA en colaboración con CaixaProinfancia, permite a las familias de Almanjáyar atender sus responsabilidades laborales o personales mientras sus hijos e hijas participan en actividades de ocio educativo. "A las familias les ayuda en su tranquilidad mental saber que durante las vacaciones pueden dejar a sus niños en un sitio donde están seguros, disfrutan y se lo pasan bien", explica Sánchez.

El perfil de quienes acuden es diverso, aunque predominan las familias numerosas y también las monoparentales formadas por una madre: "Recibimos tanto a familias a las que ya atendemos durante el curso como a otras que únicamente vienen en períodos vacacionales porque necesitan este servicio", concluye.