Archivo - Votantes en un colegio electoral en Málaga, a 9 de junio de 2024, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, dará a conocer este lunes, 23 de noviembre, el Estudio Preelectoral Elecciones Generales 2026, en las que desde las ocho provincias andaluzas se asignan 60 escaños del Congreso.

Según ha informado este domingo la Fundación Centra, el barómetro se publicará a las 8,00 horas de este lunes 23 de noviembre en la página web de la entidad, que es www.centrodeestudiosandaluces.es

Ha explicado que este estudio ofrece un análisis de la percepción de la situación sociopolítica española, valoración de la acción de Gobierno y expectativas de futuro. Asimismo, contiene cuestiones referentes a actitudes ante la democracia, valores ideológicos, indicadores sobre participación electoral, conocimiento y valoración de los líderes políticos y estimación de voto.

La Fundación Centra es la encargada, entre otras actuaciones, de elaborar el 'Barómetro Andaluz' que, con una periodicidad trimestral, pretende servir de "herramienta de referencia para el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y que se elabora "con una muestra representativa de 3.600 encuestados en cada edición", según se recuerda en el Plan de Actuación 2026 de este organismo, consultado por Europa Press.

El día 19 del pasado mes de octubre se publicó la oleada más reciente hasta ahora del citado barómetro, que incluía datos de estimación de voto por primera vez desde la celebración de las elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo de este año, en las que el PP-A fue la fuerza más votada, aunque se quedó a dos escaños de reeditar la mayoría absoluta con la que pudo gobernar en la pasada legislatura.

Dicho barómetro vaticinó que el PP-A podría repetir en unas elecciones autonómicas una victoria similar a la conseguida en aquella cita del 17M, con un 41,5% de los votos y entre 52 y 53 escaños, aventajando en 22,6 puntos al PSOE-A, que, según el mismo sondeo, concentraría el 18,9% de los votos y lograría entre 23 y 26 diputados, menos de los 28 conseguidos hace seis meses.

La encuesta auguraba también que Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de mayo y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 16,1% de los sufragios --2,3 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Adelante Andalucía, que volvería a ser cuarta fuerza con el 12,5% de apoyo, 2,9 puntos más que el 17M.

Finalmente, Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,5% de los sufragios --0,2 puntos más que cinco meses antes--, lo que le aportaría entre cuatro y cinco escaños, según el mismo barómetro.

EL PRECEDENTE DE LAS GENERALES DE 2023

Tras las anteriores elecciones generales que se celebraron el 23 de julio de 2023, la Fundación Centra elaboró un estudio postelectoral a partir de una muestra de 1.200 entrevistas, que incluía "cuestiones relacionadas con la campaña electoral y su gestión, el impacto generado en la difusión de los mensajes, recuerdo y factores que influyeron en el voto".

Por otro lado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado jueves, 12 de noviembre, a unas horas del inicio oficial de la campaña electoral, su macroencuesta preelectoral con datos a nivel nacional, que, en lo que respecta a Andalucía, pronosticaba una victoria del PSOE en los próximos comicios del 29N con una horquilla de 20 a 26 diputados en el Congreso, mientras que vaticinaba que el PP-A lograría de 18 a 23 escaños; Vox, entre 12 y 16; Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno.

En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que desde Andalucía se eligieron 61 escaños para el Congreso --uno más de los que se elegirán el 29N--, el PP fue la fuerza más votada en la comunidad con el 36,4% de los votos válidos, que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por provincias andaluzas fueron Vox, que logró nueve diputados tras recibir el 15,3% de los votos, y Sumar, que consiguió seis escaños y casi el 12% de los sufragios.