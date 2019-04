La Fundación New Health asegura que implantar recursos de cuidados paliativos ahorraría costes al sistema sanitario

Publicado 11/04/2019 9:45:17 CET

De los cerca de 40.000 euros que cuesta cada persona en los últimos seis meses de vida, se podría reducir el gasto entre un 20 y un 35 por ciento

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación New Health ha asegurado que los cuidados paliativos ahorrarían costes al sistema sanitario con la implantación de sistemas de gestión adecuados como NewPalex, un método de certificación de recursos y programas excelentes de cuidados paliativos, con el que se reducirían los gastos sanitarios entre un 20 y un 35 por ciento, mejorando la calidad de vida de los pacientes y aumentando la satisfacción de los pacientes, familiares y cuidadores hasta un 97 por ciento.

Estos datos se extraen, a través de la Fundación, de la implementación del programa Newpalex en casi 10.000 pacientes de diferentes países a través de entidades, aseguradoras y prestadores tanto públicos como privados.

Así, tras la implantación de este "sistema de excelencia" en más de 70 equipos y unidades de cuidados paliativos, tanto hospitalarios como domiciliarios, se verifica que además del progreso de la efectividad clínica de los pacientes de cuidados paliativos, es decir, la mejora de la calidad de vida, el bienestar, la evolución en el control del dolor y de los síntomas en general, existe un ahorro al sistema comparando los pacientes que se encuentran dentro del programa NewPalex con aquellos que, habiendo necesitado entrar en el programa en base a los criterios de inclusión, no lo hicieron.

La organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que todos los años hay en el mundo más de 20 millones de personas que afrontan el final de su vida como consecuencia de una enfermedad en fase avanzada, progresiva y sin posibilidad de curación.

En el caso de España, de los más de 420.000 españoles que mueren al año, el 70 por ciento fallece a consecuencia de una enfermedad crónica avanzada y esto solo irá en aumento teniendo en cuenta la evolución demográfica y el incremento progresivo de las enfermedades crónicas.

Según el director médico de la Fundación New Health, Rafael Mota, "en 2017, más de 318.000 personas necesitaron cuidados paliativos generales y, de ellos, más de 129.000 requirieron cuidados paliativos especializados, mientras que, al año, suelen recibir estos cuidados poco más de 50.000 personas en España".

Tal y como han explicado desde la Fundación New Health, "las personas que debiendo recibir cuidados paliativos no lo hacen, generan un incremento de costes al sistema, así como una atención inadecuada a las necesidades de los pacientes", que precisan de atención paliativa y, principalmente, domiciliaria, para aliviar su sufrimiento "porque cuando ya no se puede curar, lo que sí se puede es cuidar, han añadido.

"Los cuidados paliativos reducen costes al sistema porque se atiende a estos pacientes de la manera que lo necesitan, evitando el consumo inadecuado de recursos hospitalarios que no son necesarios", según ha explicado Mota. El mayor consumo sanitario, en torno al 60 por ciento de los costes que una persona genera al sistema, se produce en el último año de vida, situándose este coste medio entre los 40.000 o 50.000 euros.

El director de programas de la Fundación, Zacarías Rodríguez, ha señalado que "en los últimos seis meses de vida de una persona es cuando existen las mayores necesidades, el mayor sufrimiento y, además, a un coste innecesario e insostenible para una sanidad pública que deseamos mantener".

De esta forma, ha continuado diciendo que desde la Fundación New Health, con un equipo de trabajo multiprofesional, a través de la investigación y tras años de experiencia en el ámbito de los Cuidados Paliativos, "nos propusimos diseñar y poner en marcha una metodología para la implantación de recursos de cuidados palitiativos excelentes que demostrase que se pueden hacer bien las cosas, prestar una atención de calidad, cubrir las necesidades de las personas que se encuentran en situación de final de vida y ahorrar costes al sistema".

A juicio de Rodríguez, "el problema es que, actualmente, no garantizamos a todos los ciudadanos los cuidados paliativos. Nos preocupamos más por una concreta petición de eutanasia, que de miles y miles de personas que están sufriendo cada día y muriendo sin cuidados paliativos, cuando el sistema puede y debe proveerlos. Esto último es mucho más grave socialmente hablando".

Por último, ha insistido en que "invertir en la ampliación de recursos de cuidados paliativos genera costes de inversión al principio porque faltan muchos recursos de cuidados paliativos en nuestro país, pero toda esta inversión no solo se recupera en el primer año, sino que ahorra costes año tras año y se atiende a las personas con dignidad y con calidad".