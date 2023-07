La Fundación SGAE impulsa la distribución de las obras de siete compañías andaluzas en la Feria de Palma

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE participa en la edición 2023 de Palma, Feria de Artes Escénicas de Andalucía, en Palma del Río (Córdoba), con una rueda de negocio para siete compañías de autores andaluces. El objetivo de esta propuesta 'one to one' entre coreógrafos o compañías con programadores y distribuidores se centra en aumentar las posibilidades de programación y comercialización de los proyectos y espectáculos.

Según explica la Fundación SGAE en una nota, esta cita profesional, que inaugurará la nueva gerente de Artes Escénicas de SGAE, Elvira Marco, junto al director de la Feria, Ramón López, y José Lucas Chaves, director de SGAE Andalucía, se desarrolla los días 5 y 6 de julio, de 9,30 horas a 11,30 horas, en el Espacio Santa Clara.

En la iniciativa, que parte con el respaldo del Consejo Territorial de SGAE Andalucía, participan las formaciones y autores procedentes de Granada (Daniel Doña, con Retrospectiva 2.0, y Da.Te. Danza, con En tierra de nadie), Málaga (C-Art Dance, con Hiraeth, y Alberto Cortés con One night at the Golden Bar) y Sevilla (Vanesa Aibar & Enric Monfort, con La reina del metal, Premio Max al mejor espectáculo de danza 2023, Lucía Vázquez, con About Bunny, y María del Mar Suárez La Chachi, con Taranto aleatorio).

Entre las actividades de 'Una ventana para la danza' de Palma, Feria de Artes Escénicas de Andalucía, se presenta también la plataforma online 'comunidadescena.com', de la mano del coreógrafo Guillermo Weickert (Premio Salvador Távora de la Feria de Palma), y se analizarán las conclusiones del Foro de las Artes Escénicas de Andalucía, junto a las novedades del Circuito Andaluz.

CON LOS CREADORES ESCÉNICOS

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y su fundación vuelven a implicarse en el apoyo a los coreógrafos y dramaturgos que participan en la muestra andaluza, que se celebra en distintos espacios de la localidad cordobesa de Palma del Río. Con 40 años de existencia, es el único foro especializado en el mercado de la escena para el teatro y la danza en la Comunidad Andaluza. Desde su nacimiento, ha reunido a cerca de 345.000 espectadores, más de 2.500 programadores y 6.500 profesionales.

Además de inaugurar el foro de negocio de 'Una ventana para la danza', la nueva gerente de Artes Escénicas de SGAE, Elvira Marco, participa activamente en Palma, Feria de Artes Escénicas de Andalucía. Licenciada, máster en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, Elvira Marco cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos culturales y de proyección exterior.

Entre otros, destacan la puesta en marcha del Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) como directora general de Acción Cultural Española (AC/E) o la administración de la secretaría general en la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (Seacex). El pasado 2022 fue elegida comisaria del proyecto de España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt.

PALMA FORO DE ARTES ESCÉNICAS

Por otro lado, tal y como ha indicado la organización del festival en otra nota, Palma Foro de Artes Escénicas de Andalucía, el foro de debate de la feria de artes escénicas, ha reunido este lunes y martes a los profesionales del sector en torno a los circuitos escénicos: el tejido de las redes de teatro autonómicas y nacional creadas para impulsar la contratación de las compañías y la programación de las artes escénicas en los diferentes territorios.

Representantes de administraciones y otras instituciones públicas que tienen influencia en el sector han analizado y expuesto cuestiones relacionadas con la figura de estos circuitos, que en muchos casos tienen una gran importancia en el desarrollo de las contrataciones de compañías y espectáculos.

En colaboración con la Red Española de Teatros y con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se han puesto en discusión y debate diferentes modelos de circuitos autonómicos, en un intento de transformar y mejorar su funcionamiento.

'ESENCIA DE FEDERICO'

La compañía Imperdible Artes Escénicas, referente de la escena contemporánea andaluza, estrena este martes su nueva propuesta escénica-expositiva en torno a la figura y la obra de Federico García Lorca, 'Esencia de Federico'. Han pasado 25 años desde su exitoso estreno en este mismo marco de Poeta en Nueva York y la compañía que dirige el creador José María Roca revisa la poesía del autor granadino para ofrecer al público en una exposición "un Lorca virtual que a través de sus textos se hace muy real", ha explicado Roca.

Los versos crípticos, premonitorios, amargos, repletos de imágenes que sobrecogen por su belleza del poemario Poeta en Nueva York, retratan de manera contundente la esencia del poeta y en ellos se desnuda el Lorca más oscuro y personal.

'Esencia de Federico' es una coproducción con la propia Feria de Palma, de ahí que su estreno en la muestra fuera casi obligado. "Es un proyecto realizado y presentado en complicidad con la propia feria de Palma, que como foro para traer experiencias nuevas es muy interesante. En los últimos años, Imperdible se ha dedicado a hacer proyectos fuera de los espacios escénicos habituales y en Palma hemos estrenado algunos de ellos porque es cómplice de esa búsqueda de imperdibles de otras miradas y otros espacios", ha apostillado Roca.