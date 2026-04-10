Fundación SM y la Unesco advierten de que Andalucía afronta una "escacez" de docentes en disciplinas STEM y Humanidades

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SM, la Unesco, el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030 y la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla presentan en Andalucía el 'Informe mundial sobre el personal docente', un estudio que supone una "llamada urgente" a actuar ante la "escasez global" de docentes y la necesidad de revalorizar la profesión, especialmente en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y en Humanidades.

Según ha informado la entidad en una nota, Los docentes son "clave" para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 4 (ODS 4), que compromete a los países a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas de aquí a 2030. Con todo, el mundo enfrenta un déficit de 44 millones de docentes para alcanzar la educación universal en 2030.

A su vez, la tasa de docentes que abandona la profesión casi se ha duplicado, pasando del 4,6 % a más del 9 % entre 2015 y 2022. Con una llamada a dignificar, diversificar y valorizar la profesión frente a los desafíos de transformar la docencia de cara al reto de la escasez, las entidades mencionadias realizarán, el 13 de abril, la presentación en Sevilla del primer Informe mundial sobre el personal docente, una radiografía sobre los desafíos y oportunidades de la profesión en el mundo.

El Informe mundial sobre el personal docente revela que, en Europa y América del Norte, más del 90 % de la escasez docente estimada (4,8 millones) se debe al abandono de la profesión debido a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento, con mayores proyecciones de escasez a nivel secundario (3,1 millones). Según ha detallado la Fundación SM, este documento también alerta de que más del 20 % del profesorado en España trabaja con contratos anuales o de duración determinada. Países como Austria, Rumanía e Italia también tienen este rango en la actualidad. En toda la Unión Europea, el 16 % del profesorado trabaja con contratos de un año o menos.

En cuanto a la falta de docentes en Matemáticas, STEM y Ciencias en España Andalucía, la entidad ha señalado que en España, este dato comienza a ser "especialmente preocupante" en algunas materias como las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Según el último dato del INE, la tasa de graduados en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España fue de 2,28 por cada 100 graduados de entre 20 y 29 años. La creciente demanda añadida de estos licenciados en disciplinas emergentes como análisis de datos, big datae inteligencia artificial, y el atractivo salarial de sectores empresariales, como el sector tecnológico, banca y finanzas, consultoría o informática, está dejando a las escuelas sin docentes de estas disciplinas.

En el caso andaluz, en las últimas oposiciones de 2025, según la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, quedaron un total de 571 plazas sin cubrir, lo que representa, aproximadamente, el 7 % de las convocadas. De estas, el 83% corresponden a tres especialidades del Cuerpo de Secundaria. Entre las especialidades con mayor número de vacantes destacan Matemáticas, con 209 plazas sin cubrir de 400 ofertadas (52 %) e Informática, con 176 de 428 (41 %).

A su juicio, estos datos reflejan la dificultad del proceso selectivo en estas áreas y la elevada demanda de profesionales, especialmente en Matemáticas, donde más de la mitad de las plazas ofrecidas no se cubrieron. Otras áreas como Formación Profesional o Filosofía también alertan de la falta de profesorado para impartirlas.

En las mismas oposiciones docentes, a tenor de los datos de la Junta de Comunidades, quedaron vacantes un número significativo de plazas en las especialidades de Humanidades. En Filosofía se registraron 89 plazas sin cubrir de 232 ofertadas (38 %); en Latín, 21 de 50 (42 %), y en Griego, 5 de 20 (25 %). En Filosofía y Latín, más de un tercio de las plazas ofertadas quedaron sin cubrir, lo que evidencia las dificultades para completar la plantilla de estas especialidades en todos los centros educativos andaluces, al igual que en el resto de España.

GARANTIZAR LA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EDUCATIVA EN ANDALUCÍA

Otro factor clave para la Fundación SM al que conviene prestar atención es la necesidad de reforzar el relevo generacional en la docencia. Según datos de la OCDE, en el conjunto de Europa, el profesorado menor de 30 años representa en torno al 12 %del total.

Esta cifra contrasta con el caso español, donde según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE), los valores actuales descienden hasta, aproximadamente, el 7 %. En Sevilla este porcentaje está ligeramente por encima de la media nacional, ya que se sitúa en el 8 %, aproximadamente, a tenor de las cifras del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Andalucía es la octava comunidad autónoma de España en porcentaje de docentes menores de 30 años, situándose por detrás de Navarra, Madrid, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia; y por delante de Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Asturias, Galicia, Canarias, País Vasco o Murcia.

En este sentido, las facultades de Ciencias de la Educación, como la de la Universidad de Sevilla, desempeñan un papel relevante como espacios de preparación, orientación y dinamización en la educación andaluza. Al mismo tiempo, según la Estadística del profesorado 2023-2024 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cerca del 38 % de los docentes sevillanos supera los 50 años, al nivel de la media andaluza, y ligeramente por encima de la española, con un 36,9 %.

RADIOGRAFÍA DEL PROFESORADO EN SALAMANCA Y EN CASTILLA Y LEÓN

Según los datos de la Estadística del profesorado y otro personal del curso 2023-2024 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, España cuenta con, aproximadamente, 800.000 docentes en enseñanzas no universitarias, predominando claramente la enseñanza pública sobre la privada y concertada. La distribución general sitúa alrededor del 80 % del profesorado en centros públicos frente a un 20 % en centros privados o concertados, una proporción que se repite de manera similar en la mayoría de las comunidades autónomas.

Según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE 2024), la ratio media nacional de alumnos por profesor se sitúa en torno a 11,3-11,4, mientras que la tasa de interinidad del profesorado alcanza, aproximadamente, el 23 %, reflejando la presencia significativa de personal docente temporal en todo el país.

En el caso de Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional indica que el total de docentes en enseñanzas no universitarias para el curso 2023-2024 asciende a unos 129.735, de los cuales alrededor de 107.667 trabajan en centros públicos y 21.998 en centros privados o concertados, lo que sitúa la proporción de enseñanza pública en torno al 83 %. La ratio de alumnos por profesor en la comunidad se mantiene ligeramente por debajo de la media nacional, situándose en torno a 10-11 alumnos por docente, lo que refleja una presión demográfica moderada y una organización territorial más dispersa.

En cuanto a la situación laboral, Andalucía ha llevado a cabo procesos de estabilización que han permitido que más de 6100 docentes interinos se conviertan en funcionarios definitivos, reduciendo de manera progresiva la tasa de interinidad. En la provincia de Sevilla, aunque no existe un desglose público completo de toda la plantilla docente, los informes de la Junta de Andalucía indican que la plantilla pública en la provincia se incrementarán con 270 nuevos docentes entre los cursos 2024-2025 y 2025-2026, con el objetivo de reforzar la atención educativa en centros situados en entornos más vulnerables socioeconómicamente. De ellos, 116 son maestros de Primaria, 92 son profesores de Secundaria y 62 son orientadores educativos.