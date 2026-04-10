La próxima edición del ciclo Andalucía.Flamenco reunirá a figuras consolidadas y talentos emergentes del arte jondo

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo preside la foto de familia en la presentación de la nueva edición del ciclo Andalucía·Flamenco 2026. A 10 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del ciclo Andalucía.Flamenco reunirá en los próximos meses de mayo y junio a distintas figuras consolidadas, creadores contemporáneos y talentos emergentes del arte jondo en los teatros Central de Sevilla y Alhambra de Granada. Así lo ha dado a conocer la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el Teatro Central de Sevilla. Las entradas ya están disponibles en las páginas web del Teatro Central y del Teatro Alhambra.

"Como es habitual, el ciclo combina lo clásico con lo contemporáneo y lo ortodoxo con lo heterodoxo, tendiendo puentes entre todas las manifestaciones actuales del arte jondo", ha señalado la consejera, quien ha informado de los participantes y calendario de este programa.

El ciclo anual, que en 2026 suma un total de 17 actuaciones, "contará con la presencia, entre otros artistas de trayectoria internacional, de Eva Yerbabuena, Rocío Márquez, Mayte Martín, Andrés Marín, Ana Morales, Manuel Liñán, Rocío Molina y los hermanos Campallo, junto a la de otros jóvenes creadores en plena proyección, caso de los participantes en las galas que van a reunir a los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y a los galardonados del Premio SGAE de arte jondo", ha detallado Del Pozo.

La edición del ciclo de 2026, con el que se cerrará la temporada anual de ambos escenarios, también da cabida a espectáculos de carácter histórico, como el que rendirá homenaje a Juan Peña 'El Lebrijano', rememorando el 50 aniversario de la publicación de su mítico álbum 'Persecución', sobre la historia, resistencia y hostigamiento del pueblo gitano sufrida en España en los últimos 600 años. Un montaje, previsto para el 6 de junio en Sevilla, que estará, encabezado por su sobrino Pedro María Peña, así como por el cantaor José Valencia, y que, en palabras de la consejera, "está llamado a convertirse en uno de los momentos más emotivos y plenos este ciclo", tal como ha detallado la Junta en una nota.

Es la misma categoría de diálogo entre el presente y el pasado se enmarcan el espectáculo 'Bailando al cante', del 23 de mayo en Sevilla, un "encuentro intergeneracional" que va a convocar a cuatro grandes figuras del baile "que representan sensibilidades, escuelas y estéticas distintas", así como el montaje 'Flamenco es vida', que "celebra los 30 años del trabajo de la Fundación Cristina Heeren formando a jóvenes talentos del arte jondo", en palabras de Del Pozo.

Eva Yerbabuena será la encargada de iniciar el ciclo en el Teatro Central el día 22 de mayo con 'Yerbagüena, oscuro y brillante', que reflexiona sobre la transformación constante en el baile flamenco. Al día siguiente, Lucía Álvarez "La Piñona", Pepe Torres, Adela Campallo y Rafael Campallo se subirán a las tablas en el espectáculo 'Bailando al cante', un formato que sitúa el cante como eje central y propone un diálogo directo entre voz, música y movimiento.

La siguiente semana, el espacio de La Cartuja recibe a Rocío Márquez, con la propuesta escénica de su disco 'Himno vertical' y a Marco Flores, que presenta 'Vengo jondo', recital-concierto inspirado en las formas y composiciones clásicas del flamenco, los días 29 y 30 de mayo, respectivamente. En la última semana del ciclo en Sevilla se podrá ver los citados espectáculos sobre el 30º aniversario de la Fundación Cristina Heeren y los 50 años de la publicación del álbum 'Persecución' de Juan Peña 'El Lebrijano'.

La programación en Sevilla incorpora la Gala del III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía el día 20 de mayo, así como el work in progress 'Savia nueva', de Javi Ruibal, Lucía Ruibal y José Almarcha, en colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo, el 27 de mayo. Además, los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025, en colaboración con el IMAE, actuarán también en este espacio.

En concreto, con actuaciones de Sara Denez y Juanfe Pérez lo harán el día 27, mientras que Cristina Soler y Ángel Flores harán lo propio el 2 de junio. La programación de la Filmoteca de Andalucía, en su sede del Central, hará un guiño al ciclo con la proyección de 'El Tríptico elemental de España', de José Val del Omar, acompañada de una charla-coloquio.

Por su parte, la programación del Teatro Alhambra, será inaugurada por la cantaora catalana Mayte Martín, que trazará un recorrido por el flamenco sin vestigios en 'Arqueología de lo puro' el 21 de mayo. El día siguiente, Chico Pérez propone un concierto que combina flamenco, jazz y música clásica y, para cerrar este primer fin de semana, el guitarrista Juan Habichuela Nieto ofrecerá el recital 'Sueños de Andalucía' el 23 de mayo.

El 29 de mayo, 'Matarife|Paraíso', donde Andrés Marín y Ana Morales reinterpretan La Divina Comedia de Dante como un viaje flamenco donde el paraíso no es la salvación, se subirá a las tablas del teatro de la calle Molinos, seguido de 'Pulso de autor', del guitarrista José Fermín Fernández que, contará como artista invitado con Manuel Liñán. Será el día 30 de mayo. Y, para clausurar el ciclo en Granada, se han programado dos funciones de 'Calentamiento', de Rocío Molina, los días 4 y 5 de junio en el Alhambra. En esta ocasión, la bailaora malagueña explora la preparación del cuerpo y la emoción, transformando el calentamiento en un ritual escénico que nunca termina de empezar.