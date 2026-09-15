Gavira asegura que en 2027 se acaba con "el adoctrinamiento de Marruecos" en colegios: "Fin al programa de lengua árabe"

Manuel Gavira - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha garantizado este martes que a partir del curso 2027/2028 se acabará con el "adoctrinamiento de Marruecos" en los colegios andaluces, poniendo fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, Gavira se ha pronunciado así al hilo de una información publicada por 'El Correo de Andalucía' sobre la supresión en 2027 de ese programa educativo, que actualmente cuenta con "1.800 alumnos".

"El acuerdo de gobierno entre PP y Vox es muy claro: Andalucía pondrá fin a partir del curso 2027/2028 al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Es un compromiso que está firmado, con un plazo concreto, y vamos a garantizar que se cumpla", según ha señalado.

Así, ha añadido que la Junta de Andalucía "no renovará su adhesión al programa nacional que sirve de marco a este programa": "Y lo hacemos porque nuestros colegios están para educar a nuestros hijos, para favorecer la convivencia y para transmitir el respeto a nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra identidad".

"No vamos a aceptar programas de adoctrinamiento en las aulas ni injerencias de gobiernos extranjeros. Quien quiera vivir en Andalucía es bienvenido a conocer y respetar nuestra cultura, pero no vamos a permitir que desde fuera se pretenda decir qué tienen que aprender nuestros niños en sus colegios", según ha manifestado el vicepresidente segundo de la Junta.

Manuel Gavira ha indicado que Vox entró en el Gobierno andaluz para "cambiar las cosas y para que aquello que durante años parecía imposible empezara a hacerse realidad". "Los acuerdos no están para guardarlos en un cajón, están para cumplirlos", ha sentenciado el líder de Vox, recalcado que, "en Andalucía, nuestra educación y nuestra identidad se respetan".

"El que quiera lengua árabe o cultura marroquí, que se vaya a Marruecos", ha apuntado.