Gavira defiende que PP-A y Vox tienen claro que los menores migrantes llegados a Ceuta "tienen que estar con sus padres"

Manuel Gavira - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado este lunes que PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, tienen claro que los menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta donde tienen "que estar es con sus padres", de manera que "por donde han venido, tienen que volverse".

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Gavira (Vox) ha señalado que las declaraciones de los distintos miembros del Consejo de Gobierno, incluido su presidente, Juanma Moreno, "lo que dicen es que los menores, donde tienen que estar es con sus padres"

Ha manifestado que Ceuta "ha sido invadida y cuando te invaden, lo que tienes que hacer es defenderte", y a todas las personas que han llegado a la ciudad autónoma de manera irregular, menores o mayores de edad, "lo que hay que hacer es devolverlos por donde han venido, y no podemos hacer otra cosa".

"Lo que hay que hacer es devolverlos por donde han venido y, por cierto, Marruecos está dispuesto a admitirlos, pues que los reciba", según Gavira, quien ha recalcado que hay que "proteger y defender nuestra fronteras, porque si no, va a volver a pasar".

"Esto no va de otra cosa, esto va de defender la integridad nacional y Ceuta es España", ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha apuntado que "ya está bien de que tengamos acuerdos de buena vecindad con un país que te invade". Ha agregado que la "noticias de los últimos días lo que vienen a certificar es que el Gobierno de España conocía lo que iba a suceder".

"¿Qué acuerdo vamos a tener con Marruecos nosotros; vamos a seguir fomentando y pagando las presas, los pantanos y los embalses que no se hacen en nuestra nación?", ha planteado el vicepresidente segundo de la Junta, quien ha añadido que "si nos quedamos con el problema y repartimos el problema, estamos garantizando que nos vuelvan a invadir otra vez, y ya está bien", en referencia al posible traslado a la península de menores llegados a Ceuta.

Ha manifestado que ya está bien del debate "pueril" de que son personas que han llegado por necesidad a Ceuta, cuando realmente se ha tratado de una "invasión y por donde han venido, se tienen que volver".