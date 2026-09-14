Valero acusa a Moreno, "patriota de boquilla", de "incumplir la ley al negarse a la acogida" de menores migrantes

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, este lunes - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es un "patriota de boquilla", de "incumplir la ley al negarse" a que lleguen a la comunidad autónoma menores extranjeros no acompañados que están en Ceuta.

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha manifestado que Moreno "no hace sus deberes y ni está ni se le espera para ayudar a resolver el problema de Ceuta". "Se fue a hacer turismo partidista a Ceuta y ha salido a la calle con la ultraderecha, pero no ha movido ni un dedo para ayudar a Ceuta", según Valero, para quien Moreno "parece mucho más preocupado en hacer méritos para el PP en Madrid que en cumplir la ley y ayudar a Ceuta".

"Es increíble que todavía no haya movido un dedo ni haya mostrado la disponibilidad de acoger a menores migrantes que están hoy en Ceuta y que tienen que ser repartidos por Andalucía y el resto de comunidades autónomas", ha indicado el dirigente de IU Andalucía, quien ha denunciado que el presidente de la Junta "incumple la ley".

Se ha mostrado convencido de que PP y Vox "están dispuestos a que la ciudad de Ceuta reviente y están buscando que la crisis vaya a mucho más para desestabilizar más al gobierno central de coalición".

"No hay ninguna incompatibilidad en la vuelta a la normalidad en Ceuta y en el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, y eso pasa por acoger y por reubicar, tal y como marca la ley, a las personas migrantes y, en especial, a los menores, en la península", ha señalado.

Para Valero, el presidente de la Junta tiene que dejar de ser "un patriota de boquilla y pasar a ser un patriota de verdad", de manera que "deje de hacer caso y de hacer seguidismo" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal.