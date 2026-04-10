GEN Lidera reúne a empresarias y directivas para impulsar el liderazgo femenino Córdoba

Autoridades asistentes a la inauguración de GEN Lidera en el Rectorado. - UCO

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), ha acogido este viernes la celebración de GEN Lidera, encuentro en torno al liderazgo femenino que se ha celebrado de la mano de la Fundación para el Desarrollo de Córdoba (Fundecor) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) con el objetivo de "fomentar el liderazgo femenino, la empleabilidad y la conexión entre el ámbito académico y el tejido empresarial en la provincia de Córdoba".

Se trata, según ha informado la UCO en una nota, de un encuentro que va más allá de una simple jornada formativa, ya que "integra elementos de inspiración, capacitación práctica y generación de redes profesionales, consolidándose como un espacio clave dentro de las políticas de desarrollo económico y social del entorno local".

Así lo ha explicado en la inauguración la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Rocío Muñoz, quien ha señalado que GEN Lidera tiene su génesis en varias líneas de actuación, siendo la primera de ella "el enlace entre estudiantes universitarias y el mundo de la empresa mediante un programa de mentoría y prácticas". Esta línea de trabajo se complementa con "sesiones formativas y de visibilización del talento femenino", como el encuentro de este viernes.

Por su parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha subrayado el "compromiso de la Universidad de Córdoba con el liderazgo femenino", así como el acercamiento de este al tejido productivo de la provincia.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, por su lado, ha señalado que las mujeres siguen siendo minoría en los puestos directivos. "Esto tiene una lectura muy clara, no es un problema de talento, es un problema de diseño. El sistema está diseñado de una manera, y esa manera no nos incluye igual. Eso es talento que se pierde, productividad que no se aprovecha, y crecimiento que se queda en el camino".

Por su lado, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha indicado que "las universidades tienen un papel fundamental en el fomento del emprendimiento femenino, y han sabido asumir ese reto, cumpliendo así no solamente con su labor de formación universitaria, sino también con ser un referente social".

GEN Lidera ha reunido este viernes a profesionales, directivas, empresarias y estudiantes en un mismo espacio, facilitando "el intercambio de experiencias reales, la visibilización de referentes femeninos y la creación de oportunidades de colaboración".

A través de ponencias, mesas redondas y actividades de 'networking', el evento ha generado "un entorno propicio para el aprendizaje aplicado y la construcción de contactos estratégicos, aspectos fundamentales en el desarrollo profesional actual".

Este tipo de iniciativas responde a una necesidad creciente de conectar el conocimiento académico con las demandas del mercado, al tiempo que promueve competencias clave como el liderazgo, la innovación y la adaptabilidad.

La directora de Ventas de Google Cloud, Lisa Martínez, ha abierto la sesión tras la inauguración institucional con la ponencia 'Mujeres que impulsan el mañana: innovación y liderazgo en Google Cloud'. Posteriormente, ha tenido lugar la mesa redonda 'Cómo las grandes empresas fomentan el liderazgo femenino', para "generar una conversación rica y práctica sobre cómo las grandes empresas promueven el liderazgo femenino, qué estrategias implantan, qué aprendizajes han obtenido y qué desafíos persisten".

Han participado la fundadora de Idea B3 Hubs, vicepresidenta de AMIT y senadora WBAF, Yolanda Díaz; la managing director en Nscale y colaboradora de Women to Top EJE&CON, Eva García; la executive manager en NTT DATA, María Inmaculada García, y la directora global de Programas de Defensa Aérea y Espacial en Indra Sistemas, Carolina Moratilla. La sesión de cierre corre a cargo de la presentadora televisiva Anne Igartiburu, quien hablará sobre liderazgo en coherencia con los valores.