El Gobierno achaca el caos ferroviario a la "obsolescencia" de la red y afea al PP la falta de inversión cuando gobernó

Archivo - Caos de viajeros en la estación de María Zambrano debido al retraso por el robo de cables de trenes. A 05 de mayo de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

Francisco Toscano sobre los mensajes del ministro Óscar Puente criticando la gestión de los incendios por el PP: "Cada uno tiene su estilo"

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha achacado el caos ferroviario que lleva sufriendo la comunidad en los últimos meses --los últimos en plena operación de vacaciones-- a la "obsolescencia" de la red y ha afeado al PP la falta de inversiones en materia ferroviaria cuando gobernó. "Es razonable que el ciudadano no lo entienda, pero tratamos de explicar que estamos intentando poner remedio. Y somos conscientes que son remedios no de un día para otro sino a medio y largo plazo".

Así se ha manifestado Toscano en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, en la que ha reiterado la petición de "disculpas" a los usuarios. "Hay una realidad y es que las infraestructuras ferroviarias, en muchos casos, presentan una importante obsolescencia. Durante años atrás, no se han hecho las inversiones que había que hacer. El Gobierno del PP no tuvo una apuesta clara, no era su prioridad la materia ferroviaria y, en los últimos años, se está tratando de recuperar", ha explicado el también subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Para paliar esta situación, en el caso de Sevilla, el Gobierno de España, según las palabras de Toscano, "lo que ya está haciendo es invertir de manera importante en materia ferroviaria. Pongo el ejemplo de la Alta Velocidad de Sevilla de 1992. Hasta ahora no se está renovando y lo está haciendo el Gobierno con una inversión de 700 millones de euros".

"Tan importante es crear nuevas infraestructuras como invertir en el mantenimiento y conservación de las que ya se tienen. Ésa es una de las líneas en las que el Ministerio de Transportes viene trabajando. Pero hablamos de infraestructuras costosas, amplias y que requieren tiempo tanto desde el punto de vista burocrático como de ejecución", ha concluido Francisco Toscano.

Preguntado sobre los tuits del ministro Óscar Puente en los que critica la gestión del PP en los incendios de Castilla y León, Andalucía y Galicia, el delegado en funciones ha señalado que "debemos hacer compatible la crítica y la petición de explicaciones, y cada uno lo expresa de la manera que considera". "Éste es un Gobierno que no rehúye las competencias ni sus funciones y así va a continuar siendo", ha dicho. "Cada uno tiene su estilo y cada uno lo hace de la manera que considera pertinente. Siempre que no crucemos la línea del respeto, todo es admisible", ha sentenciado.

En relación con la situación de colapso de tráfico que se vive en la AP-4, Toscano ha defendido la gratuidad de esta vía. "Facilitarla no fue un error", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que esa liberalización "venía y viene acompañada de un plan de inversiones que supera los 268 millones de euros". No obstante, ha explicado también que el propio diseño de la vía, "con poca conectividad, una vía con pocas entradas y salidas", dificulta la búsqueda de itinerarios alternativos cuando se produce una avería o accidente.