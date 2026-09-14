Gobierno anima a los pequeños municipios de Jaén a participar en la consulta sobre la orden de ayudas frente a incendios

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en una foto de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha animado a los pequeños municipios de la provincia a participar en la consulta pública previa a la elaboración de la orden ministerial que establecerá las bases reguladoras para un paquete de 20 millones de euros en ayudas para mejorar la preparación y respuesta frente a emergencias provocadas por incendios forestales.

Hasta el próximo 25 de septiembre, los municipios y demás interesados podrán realizar sus aportaciones y propuestas en esta consulta abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

"Esta iniciativa permitirá reforzar los medios de los pequeños municipios, especialmente de aquellos que cuentan con menos capacidad técnica y económica para afrontar el riesgo de incendios forestales". En este sentido, ha indicado este lunes en una nota Fernández.

En este sentido, ha señalado que "la prevención, la planificación y la preparación son fundamentales para proteger a la población y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia".

La apertura de esta consulta responde al anuncio realizado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados, donde avanzó un paquete de ayudas de 20 millones de euros dirigido a que los pequeños municipios puedan elaborar, actualizar o implementar sus planes de actuación municipal frente a los incendios forestales.

Las subvenciones podrán respaldar tanto la elaboración de estos planes como actuaciones concretas, entre ellas la apertura y mantenimiento de vías de acceso y evacuación en zonas forestales próximas a los núcleos urbanos, la creación y conservación de puntos de agua e infraestructuras de apoyo a la extinción o la señalización de rutas de evacuación.

El cambio climático, la despoblación, la dispersión de los núcleos de población y el crecimiento de la interfaz urbano-forestal incrementan la vulnerabilidad de numerosos municipios del medio rural, muchos de los cuales cuentan con recursos técnicos y económicos limitados para hacer frente a este tipo de emergencias.

"El objetivo es que el tamaño de un municipio o su disponibilidad de recursos no sean un obstáculo para contar con una planificación adecuada y con herramientas que permitan proteger mejor a sus vecinos y vecinas", ha explicado el subdelegado.

Con estas subvenciones, el Miteco pretende apoyar la financiación de planes de actuación municipal en aquellos consistorios que todavía no dispongan de ellos, facilitar la actualización de los documentos existentes cuando sea necesaria su revisión y respaldar la ejecución de actuaciones concretas contempladas en planes ya vigentes.

Las ayudas se plantean como una actuación concreta para reforzar la protección de los pequeños municipios y se alinean con la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, teniendo en cuenta que los municipios más despoblados son, en muchos casos, los que cuentan con menos medios para afrontar situaciones de emergencia.

Fernández ha incidido en la importancia de la coordinación entre administraciones y de anticiparse al riesgo: "los incendios forestales requieren una respuesta conjunta y una planificación previa. Esta línea de ayudas permitirá que los ayuntamientos puedan avanzar en prevención, disponer de mejores herramientas y reforzar la seguridad de la ciudadanía", ha dicho.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente necesidad de coordinación institucional frente a los incendios forestales. El verano de 2026 ha situado a España ante uno de los años más graves de su historia reciente en cuanto a superficie afectada por el fuego, circunstancia ante la que el Gobierno de España ha reiterado su propuesta de impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.