Activados siete medios aéreos contra el incendio en Benahavís (Málaga) y levantado el confinamiento del núcleo urbano

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en incendio de Benahavís.- ALEX ZEA - EUROPA PRESS

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este lunes de que se han activado desde primeras horas siete medios aéreos que trabajan junto a efectivos por tierra contra el incendio declarado este domingo en Benahavís (Málaga). Además, se ha levantado el confinamiento de los vecinos del núcleo urbano y diseminados, aunque se mantiene el alejamiento preventivo de las urbanizaciones de Montemayor, La Coja y Benahavís Hills, que afecta a unas 50 personas que no han precisado realojo.

El incendio sigue activo y la superficie estimada supera ya las 300 hectáreas (en concreto 329) de pinar y monte bajo, ha dicho Sanz en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado instalado contra el incendio, en el que se han superado las 300 personas trabajando para su control desde que se declaró. También ha indicado que sigue activada la fase de emergencia, en situación operativa 1, y que en esta jornada serán unos 200 efectivos activados del Plan Infoca, además de seis grupos bomberos del Consorcio provincial y de otros municipios.

En concreto, del Infoca ha señalado que a lo largo del día está previsto que el dispositivo terrestre alcance 19 grupos de bomberos especialistas, cuatro Brica, once autobombas y dos buldóceres, además de técnicos de operaciones, de extinción; agentes de medio ambiente; y equipo de mando, junto a unidades médicas y de meteorología. Actualmente hay tres helicópteros semipesados y uno mando; dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.

Sanz ha asegurado que la noche ha sido "intensa", pero ha destacado que los trabajos realizados "han dado un buen resultado" y que "se ha logrado frenar el crecimiento de la cabeza y lo que nos queda --en esa área-- es la derivación hacia la zona norte de Montemayor"; en concreto, ha precisado, a un área "muy próxima a la superficie afectada en 2022".

Ha considerado que ha sido "un buen trabajo por parte de los operativos de Infoca", que están realizando la labor terrestre a través de maquinaria, junto con otros operativos, y ha confiado en que la evolución "siga siendo favorable", con la incorporación de los medios aéreos, que se irán ampliando "dependiendo de la evolución del día", según la visibilidad, seguridad de operaciones y necesidades; recordando que este domingo fueron 22 medios aéreos.

Ha señalado que "hay una parte asegurada que se extiende desde el Castillo de Montemayor hasta la carretera de Benahavís por ambos flancos", lo que motivó que la Dirección de Extinción considerara que ya no existía riesgo para la población del núcleo, por lo que ya volvieron los vecinos a Benahavís y se abrió la carretera este pasado domingo.

Al respecto, Sanz ha señalado que ese trabajo realizado "nos ha permitido levantar el confinamiento del núcleo urbano de Benahavís"; lo que es "la mejor noticia que podíamos tener", después de que ya pudieran volver el domingo a sus casas; aunque se mantiene el alejamiento preventivo de algunas urbanizaciones, como Montemayor, La Coja y Benahavís Hills.

"Ojalá que pronto podamos ordenar la vuelta del resto de zonas afectadas, porque la evolución confiamos durante el día de hoy en que podamos avanzar. La prioridad ha sido en todo momento siempre la seguridad de los vecinos", ha incidido el consejero, quien, no obstante, ha apuntado que quedan "numerosos puntos calientes" y no se descartan reactivaciones puntuales durante la jornada.

Así, ha dicho que en la zona de Benahavís Hills y la vivienda La Coja, la más cercana al pueblo, se produjo durante la noche alguna reactivación que fue sofocada sin complicaciones. No existe frente activo, aunque continúan los trabajos de remate y liquidación. El sector de la carretera A-7175 situado bajo el castillo de Montemayor no presenta actividad y permanece bajo vigilancia.

En la cabeza noroeste de La Coja, ha apuntado, hay actividad intermitente, sin un frente continuo, en un terreno con pendientes muy desfavorables. La zona más activa se sitúa al oeste del castillo de Montemayor, donde se trabajó durante la noche mediante ataque directo con línea de agua.

Según ha explicado, la previsión para este lunes es "cerrar todo el perímetro mediante la apertura de líneas manuales y el uso de líneas de agua en los sectores donde no sea posible actuar de otra forma". En el entorno del municipio de Benahavís se han realizado trabajos de consolidación del perímetro mediante la maquinaria pesada, con el objeto de asegurar esa zona.

Los trabajos de consolidación se prolongarán durante todo el día ante la posibilidad de reproducciones durante la tarde por las rachas de viento previstas. Probablemente, ha dicho, a lo largo de las horas centrales del día es posible la reactivación de algunas zonas, debido al incremento de la intensidad del viento y el aumento de la temperatura, que serán atendidas y sobre las que los medios aéreos tendrán especial vigilancia.

Respecto a los heridos, el consejero ha señalado que el paciente trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla permanece estable.

Cuestionado por el fallo en un poste afectado por el incendio que hizo que no llegara el Es-Alert a toda la población afectada, "sí a una buena parte", Sanz ha indicado que se utilizó "todo tipo de recursos" para transmitir la información, porque "existen otras vías" como la Policía Local, Guardia Civil, redes sociales e, incluso, ha dicho, "algunas urbanizaciones tienen megafonía".

Ha destacado el comportamiento de la población "extraordinario" y el trabajo realizado por efectivos de Infoca, Consorcio y otros dispositivos de bomberos; Policía Local; Protección Civil; Guardia Civil y la totalidad de profesionales.