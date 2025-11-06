El Gobierno anuncia 1.300 millones de euros en inversiones en los puertos del Estado en Andalucía hasta 2029

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029, lo que "permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento", ha indicado.

El Gobierno central ha informado en una nota que así se recoge en el plan inversor de Puertos del Estado, presentado este jueves por el ministro durante el desayuno informativo organizado por 'Diario del Puerto' en Las Palmas de Gran Canaria. Puertos del Estado es el organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado de coordinar el sistema portuario español, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias.

De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor 'Horizonte 2030' del sistema portuario español, Andalucía es la segunda comunidad en volumen de inversión, siendo Cataluña la comunidad autónoma con mayor inversión prevista hasta 2029. Los siete puertos de interés general en Andalucía (Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla) representan el 28% del movimiento total de mercancías del sistema nacional, con más de 156 millones de toneladas en 2024.

De la inversión total prevista hasta 2029, el ministro ha destacado que la Autoridad Portuaria de Algeciras es la que mayor cuantía recibirá, con alrededor 520 millones de euros, seguida del puerto de Huelva, para el que se contemplan 254,9 millones, y en el que recientemente se ha inaugurado la doble rampa ro-ro en el muelle sur. El tercero en volumen de inversión es el Puerto de Cádiz, con 157,6 millones de euros; seguido del de Málaga, con 133,7 millones; el de Sevilla, con 103,2 millones; el de Almería, 96,9 millones; y, por último, el de Motril, con 38,5 millones.